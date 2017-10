Tots a les llibreries! Tots al cine i al teatre!

Els llocs que més m’agraden de Barcelona són, amb diferencia, els cines, els teatres i les llibreries. Als dos primers ja els he dedicat dos articles per a ells sols però com que el que avui vull és demanar-vos que aneu més que mai al cine, al teatre i a les llibreries, potser en algun moment em repeteixo una mica. No em fa basarda que em passi. Sí, avui és encara més important que mai que la nostra avidesa cultural no minvi gens ni mica. Per fer front a la mentida, tots a la Festa del Cine. Per fer front a la indignitat, omplir els teatres. Per derrotar la repressió, llibres i més llibres.



Si voleu anar al cine en un multisales d’una gran superfície comercial segur que és una bona idea. El Verdi, el Renoir i l’Icària seran apostes impecables. Però em permeto suggerir-vos que consulteu la cartellera del Texas, al carrer Bailèn, on recuperen pel·liculons per només tres euros. No perdeu de vista el Boliche, que abans era una bolera –estic content d’haver-hi anat dues o tres vegades- i ara hi projecten cinema d’autor que us pot alegrar el dia i la setmana. Segur que el Méliès –al carrer de Villarroel- us sona, ha complert vint anys fa molt poc. Correu-hi, segur que hi trobeu repòs i confort per a l’ànima. Als dos primers ja els he dedicat dos articles per a ells sols però com que el que avui vull és demanar-vos que aneu més que mai al cine, al teatre i a les llibreries, potser en algun moment em repeteixo una mica. No em fa basarda que em passi. Sí, avui és encara més important que mai que la nostra avidesa cultural no minvi gens ni mica. Per fer front a la mentida, tots a la Festa del Cine. Per fer front a la indignitat, omplir els teatres. Per derrotar la repressió, llibres i més llibres.El Verdi, el Renoir i l’Icària seran apostes impecables. Però em permeto suggerir-vos que consulteu la cartellera del Texas, al carrer Bailèn, on recuperen pel·liculons per només tres euros. No perdeu de vista el Boliche, que abans era una bolera –estic content d’haver-hi anat dues o tres vegades- i ara hi projecten cinema d’autor que us pot alegrar el dia i la setmana. Segur que el Méliès –al carrer de Villarroel- us sona, ha complert vint anys fa molt poc. Correu-hi, segur que hi trobeu repòs i confort per a l’ànima.

De teatres que m’agradin n’hi ha molts, però fixeu-vos aquests dies especialment en els petits. El Gaudí, per exemple, a Pare Claret molt a prop del cine Phenomena –no podia deixar-me’l!- que té una programació ben especial, a contracorrent de moltes corrents. I el Microteatre, a poques passes del cine Texas, avui tinc la sensació que cine i teatre estan més connectats que mai en aquesta ciutat.



El Gaudí, per exemple, a Pare Claret molt a prop del cine Phenomena –no podia deixar-me’l!- que té una programació ben especial, a contracorrent de moltes corrents. I el Microteatre, a poques passes del cine Texas, avui tinc la sensació que cine i teatre estan més connectats que mai en aquesta ciutat. Lllibreria Nollegiu Foto: Nollegiu



Ah! Les llibreries! Comprar un llibre sempre és una bona notícia, una festa sensacional. Per tant, compreu-los on vulgueu, esclar. L’important és posseir el llibre, penetra-hi fons, tenir-hi relacions íntimes i profundes. Olorar les pàgines i percebre que aquella és de les millors olors que podeu flairar. Ara, ja que hi estem posats, per què no comprar-lo en una llibreria de barri? Us en puc recomanar algunes que m’agraden especialment, però n’hi ha moltes altres, per suposat. A Gràcia hi vaig molt sovint i entro molt sovint a la Taifa, del carrer Verdi, la Capicua, de Torrent de l’Olla i la Casa Anita –de llibres infantils- del carrer Vic. És urgentíssim que visiteu la NoLlegiu del Poblenou. Abans era una botiga de modes que es deia Juanita i han respectat la façana i part del mobiliari. Hi fan tota mena de presentacions i la connexió amb el teixit del barri és total. Un dia hi vaig anar amb un grup d’alumnes que havien d’escriure’n una crònica i vaig sentir enveja de no haver d’escriure-la jo també. Segur que la Calders, de Sant Antoni ja la coneixeu perquè és un referent fet a si mateix. Potser els caldria revisar a la baixa els preus dels llibres de segona mà però el seu catàleg és cosa fina, són prescriptors de primera i senten un amor als llibres que ja voldria sentir-lo jo. Ah! I hi ha un bar a dins! Queda clar que res us pot anar malament si hi aneu. Per tant, compreu-los on vulgueu, esclar. L’important és posseir el llibre, penetra-hi fons, tenir-hi relacions íntimes i profundes. Olorar les pàgines i percebre que aquella és de les millors olors que podeu flairar. Ara, ja que hi estem posats, per què no comprar-lo en una llibreria de barri? Us en puc recomanar algunes que m’agraden especialment, però n’hi ha moltes altres, per suposat. A Gràcia hi vaig molt sovint i entro molt sovint a la Taifa, del carrer Verdi, la Capicua, de Torrent de l’Olla i la Casa Anita –de llibres infantils- del carrer Vic. És urgentíssim que visiteu la NoLlegiu del Poblenou. Abans era una botiga de modes que es deia Juanita i han respectat la façana i part del mobiliari. Hi fan tota mena de presentacions i la connexió amb el teixit del barri és total. Un dia hi vaig anar amb un grup d’alumnes que havien d’escriure’n una crònica i vaig sentir enveja de no haver d’escriure-la jo també. Segur que la Calders, de Sant Antoni ja la coneixeu perquè és un referent fet a si mateix. Potser els caldria revisar a la baixa els preus dels llibres de segona mà però el seu catàleg és cosa fina, són prescriptors de primera i senten un amor als llibres que ja voldria sentir-lo jo. Ah! I hi ha un bar a dins! Queda clar que res us pot anar malament si hi aneu.

N’hi ha moltes d’altres. La A peu de pàgina, de Sarrià, per exemple, una delícia que no us podeu perdre. De la Jaimes, un clàssic irreductible de la ciutat –molts anys al Passeig de Gràcia i ara al carrer València- de les seves activitats, cicles, conferències i exposicions només us en puc explicar meravelles. I la Documenta! Home, al seu llibreter, el senyor Josep Cots, li faig reverències –dissimulades- sempre que el veig.



Repeteixo, si voleu anar a la Laie –colossal indret- la Central –no en puc ser més fan- o La Casa del Llibre –veure tants prestatges plens de llibres sempre m’emociona- inclús si voleu comprar un llibre al FNAC o El Corte Inglés, feu-ho, el llibre sempre serà el vencedor però penseu també que hi ha aquests altres llocs que us he explicat. Ells us necessiten potser una mica més. Si aquests dies esteu neguitosos, ansiosos, angoixats o més passius del que és normal, si creieu que algú no està pensant prou en vosaltres, si us fot de mala llet escoltar els polítics, si us trobeu desemparats i inclús si teniu una mica de por, no ho dubteu més, aneu al cine, al teatre i a una llibreria a comprar un llibre. La cultura no es paralitzarà mai, no donem la sensació que això pot passar ni durant un sol segon.



Perdoneu si em poso una mica cursi però si feu això, notareu de seguida una millora substancial, percebreu que se us guareix aquell estrany malestar, que se us eleva el cor i l’ànima, que el cervell us funciona més àgil. Estareu de sobte més contents. Serà una petita píndola de reconciliació íntima. I així, si ho aneu fent, anireu acumulant victòries. I aquest serà el patrimoni màxim del que podreu gaudir. Aquest segur que ningú us l’arravatarà.



La A peu de pàgina, de Sarrià, per exemple, una delícia que no us podeu perdre. De la Jaimes, un clàssic irreductible de la ciutat –molts anys al Passeig de Gràcia i ara al carrer València- de les seves activitats, cicles, conferències i exposicions només us en puc explicar meravelles. I la Documenta! Home, al seu llibreter, el senyor Josep Cots, li faig reverències –dissimulades- sempre que el veig.o La Casa del Llibre –veure tants prestatges plens de llibres sempre m’emociona- inclús si voleu comprar un llibre al FNAC o El Corte Inglés, feu-ho, el llibre sempre serà el vencedor però penseu també que hi ha aquests altres llocs que us he explicat. Ells us necessiten potser una mica més. Si aquests dies esteu neguitosos, ansiosos, angoixats o més passius del que és normal, si creieu que algú no està pensant prou en vosaltres, si us fot de mala llet escoltar els polítics, si us trobeu desemparats i inclús si teniu una mica de por, no ho dubteu més, aneu al cine, al teatre i a una llibreria a comprar un llibre. La cultura no es paralitzarà mai, no donem la sensació que això pot passar ni durant un sol segon.percebreu que se us guareix aquell estrany malestar, que se us eleva el cor i l’ànima, que el cervell us funciona més àgil. Estareu de sobte més contents. Serà una petita píndola de reconciliació íntima. I així, si ho aneu fent, anireu acumulant victòries. I aquest serà el patrimoni màxim del que podreu gaudir. Aquest segur que ningú us l’arravatarà. Entrada del Teatre Gaudí. Foto: Adrià Costa

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)