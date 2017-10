Susanna Griso rep un Ondas en plena polèmica pel tractament del procés

🎥Tres estudiantes nos cuentan cómo es estudiar en Cataluña y denuncian la elaboración de listas de alumnos que no son independentistas pic.twitter.com/cOws24M4oR — Espejo Público (@EspejoPublico) 13 d’octubre de 2017

La 64a edició dels Premis Ondas ha premiat la tasca de totes les ràdios catalanes en reconeixement a la cobertura informativa dels atemptats de l'agost. El jurat ha valorat la resposta "rigorosa" durant moltes hores de directe de les principals emissores catalanes així com també les cadenes locals.El periodista Josep Cuní ha estat distingit amb l'Ondas al millor presentador per la seva "excel·lent" cobertura informativa amb 8 al dia de 8TV. La directora del programa Hora 25 de la Cadena Ser, Àngels Barceló, s'emporta l'Ondas al millor presentador o programa de ràdio parlat, mentre que l'actor Josep Maria Pou ha estat reconegut per Nit i Dia de TV. El jurat també ha premiat el grup Jarabe de Palo per la seva trajectòria i el festival Sónar amb el guardó d'espectacle musical.Susana Griso ha rebut com a millor presentadora a Espejo Público d'Antena 3 enmig de la polèmica que s'ha aixecat després del tractament que aquests dies està fent de procés català, del qual molts han criticat la poca imparcialitat. Un d'aquests exemples el trobem en la denúncia que la Universitat Autònoma de Barcelona va presentar per "manipulació" . Concretament, el programa va emetre un reportatge on hi apareixien tres estudiants que explicaven sentir-se amenaçades per grups independentistes.Un altre cas sorgeix arran d'aquest vídeo. Una de les seves protagonistes, tal com ha denunciat l'usuari de Twitter @PabloMM, ja apareixia en un vídeo del noticiari d'Antena 3 exposant les dificultats de trobar feina a Catalunya per culpa del procés. Allà explicava que era una doble llicenciada que ja havia realitzat un grau universitari de cinc anys i mig i que tenia certs dubtes sobre si podria trobar feina a Catalunya.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)