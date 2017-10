La crida de Mònica Terribas a informar dels moviments de la Guàrdia Civil no vulnera la normativa

El ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) ha aprovat un acord segons el qual les referències fetes pel programa "El matí de Catalunya Ràdio", presentat per Mònica Terribas, sobre moviments de vehicles policials en les carreteres i autopistes catalanes no van vulnerar la normativa. L’actuació del CAC s’ha iniciat arran d’una sol·licitud d’anàlisi presentada per dos membres de l’organisme sobre les manifestacions fetes per la conductora del programa, Mònica Terribas. L'ens regulador conclou que les dades difoses pel programa no es van referir a cap actuació policial concreta, de manera que es creu que no van interferir cap actuació dels cossos de seguretat.La petició demanava analitzar si les manifestacions de la periodista vulneraven el 'Llibre d’estil de la CCMA', tant pel que fa a una suposada interferència amb la tasca policial o a un suposat efecte d’imitació.Pel que fa a la primera qüestió, l’acord del CAC assenyala que els continguts analitzats es contextualitzen en l’actualitat política en el marc d’un espai informatiu, no relacionen els desplaçaments amb cap operació policial concreta. Per aquest motiu, es considera que van suposar cap interferència en les actuacions dels cossos de seguretat i s’adrecen explícitament a col·lectius professionals com ara taxistes o transportistes.Pel que fa al suposat efecte imitació, l'acord conclou que, segons la redacció del 'Llibre d’estil de la CCMA', cal fer referència a les figures penals de la proposició, la provocació i la inducció a fer delictes, previstos en el Codi Penal. Segons el CAC, els continguts emesos per Catalunya Ràdio no reuneixen cap dels elements que configuren les tres conductes penals descrites anteriorment.Dos dels membres del Consell s’han inhibit voluntàriament de la votació al considerar, segons una nota del CAC, que la petició d’anàlisi que havien formulat podia prejutjar una presa de posició prèvia sobre l’assumpte. D'altra banda, un informe de l’Àrea Jurídica, que analitzava una queixa formulada pel Col·legi de Periodistes que denunciava manca d’imparcialitat d’un altre membre del Consell, considera que el membre esmentat s’havia d’abstenir. Com a conseqüència d’aquest informe, el membre no ha participat en la votació. Els tres membres restants han votat a favor de l'acord.La Unió d'Oficials de la Guàrdia Civil va denunciar el 24 de setembre el programa "El Matí de Catalunya Ràdio" perquè consideraven que havien afavorit "actuacions contra l'ordre públic". El programa va demanar als oients que expliquessin els moviments dels cossos policials espanyols. A través d'un comunicat, l'associació va explicar que havia presentat la denúncia als jutjats de Barcelona i asseguren que podria suposar la vulneració de "l'article 559 del Codi Penal"."Actuacions com les d'"El Matí de Catalunya Ràdio" son d'una irresponsabilitat alarmant, perquè posen en risc tant la seguretat de els operacions com de la resta de ciutadans", apunten al comunicat. El text també parla de "deriva paranoica lamentable" d'alguns mitjans; un comportament "que pot arribar a servir d'ajuda a terroristes, narcotraficants o altres delinqüents".Tres dies més tard, un reduït grup d'ultres es va concentrar davant dels estudis de Catalunya Ràdio a l'avinguda Diagonal de Barcelona. Darrere una pancarta amb el lema "Por España, me atrevo" i de pancartes criticant la directora d'El Matí de Catalunya Ràdio, Mònica Terribas, van clamar: "Corporació, manipulació". "Som quatre gats, cridarem al màxim, senyors", van ser algunes de paraules dels manifestants.

