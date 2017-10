Filtren la declaració de Trapero a l'Audiència Nacional: «La Guàrdia Civil no volia marxar sense els cotxes»

El major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, va explicar a la jutge instructora de l'Audiència Nacional espanyola, Carmen Lamela, que "la Guàrdia Civil no volia marxar sense els cotxes" de la conselleria d'Economia el 20-S i que la secretària judicial tampoc ho volia fer si no sortien els agents.Aquesta afirmació es pot sentir en la gravació a la qual han tingut accés l'Ara i RAC1 de la primera compareixença del major a l'Audiència Nacional. Es tracta de la declaració de Trapero del 6 d'octubre passat en el marc de la investigació per sedició que també inclou la intendent Teresa Laplana i els presidents d'Òmnium i ANC, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez -ara en presó preventiva . La causa té origen en les protestes davant del Departament d'Economia per les detencions relacionades amb els preparatius del referèndum.En la investigació, s'acusa els comandaments dels Mossos de no actuar davant del suposat intent dels manifestants d'obstruir l'operació de la Guàrdia Civil del 20-S. Per contra, el major va transmetre a Lamela que que va advertir la benemèrita que desallotjar els manifestants del 20-S provocaria un "problema d'ordre públic important".El mateix tribunal ha demanat aquest dimecres als Mossos que identifiquin els agents que van actuar el passat 1 d'octubre durant la jornada de votació en el referèndum. Segons avança El País , el tribunal ha sol·licitat informació col·legi per col·legi i el número d'identificació policial (TIP) de cada agent que va intervenir.La petició arriba mentre la Fiscalia estudia com ampliar l'acusació contra el major, Josep Lluís Trapero, als fets de l'1 d'octubre. La jutge instructora de l'Audiència Nacional, Carmen Lamela, només va tenir en compte la denúncia per les protestes del 20 de setembre contra les detencions de la Guàrdia Civil pels preparatius del referèndum per deixar en llibertat amb mesures cautelars Trapero . Ara el ministeri públic vol justificar l'ingrés del major en presó preventiva - com ho van fer Jordi Sànchez i Jordi Cuixart - aprofitant un segon atestat de la Guàrdia Civil que incrimina els Mossos per "passivitat" als col·legis electorals.Malgrat les acusacions, el cos policial català va defensar en un informe presentat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que la Policia Nacional espanyola i la Guàrdia Civil no van respectar els acords presos en les reunions de coordinació prèvies al dia del referèndum.Així, tenint en compte el caràcter pacífic de la votació, s'havia previst que una parella d'agents anés a cada col·legi i només si no podien entrar demanarien reforços als antiavalots espanyols. No obstant, aquests van actuar abans que se'ls requerís. La policia catalana també va fer constar en el document que en els dies previs i el mateix diumenge 1 d'octubre van impedir la votació en gairebé 450 col·legis electorals i van requisar fins a 400 urnes en locals ja oberts o a punt d'obrir.

