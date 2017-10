La comissió de reforma constitucional del PSOE s'estavella per la repressió de l'Estat

La comissió per abordar un debat sobre reforma territorial que va impulsar el PSOE al Congrés viu un moment complicat. Malgrat que el secretari general dels socialistes, Pedro Sánchez, va anunciar que Mariano Rajoy li havia acceptat que aquesta comissió treballaria durant sis mesos i que els seus resultats servirien de base per a una futura reforma de la Constitució, la repressió d'aquests dies per part de l'Estat i la previsible aplicació de l'article 155 ha portat a que Units Podem i PDECat renunciïn a participar-hi, mentre que ERC ja va descartar-ho des del principi. Al seu torn, C's sí que hi serà, però sense donar-hi suport.La direcció del grup parlamentari d'Units Podem ha decidit "deixar en suspens" la seva participació en la comissió, en considerar que, en les circumstàncies actuals, no servirà per solucionar el conflicte català sinó per avançar cap a una reforma de la Constitució insuficient pactada per endavant entre el PP i el PSOE. Segons el secretari general de Podem, Pablo Iglesias, "ara per ara, a la vista de la tensió que s'està vivint", amb el 155 o la declaració d'independència sobre la taula, "no es donen les condicions" perquè aquesta comissió sigui útil. Si una o altra mesura deixessin d'estar sobre la taula, Units Podem tornaria la disposició a formar-hi part."Pensem que si s'aplica el 155 o si Puigdemont decideix declarar il·legítimament la independència, aquesta comissió no és un marc viable de diàleg ara per ara. Tant de bo en un futur es doni una situació de desescalada de la tensió i pugui haver espais al parlament i fora d'ell que serveixin per parlar de tot ", ha afirmat. Igualment, la portaveu del grup, Irene Montero, ha afirmat a La Sexta que l'aplicació del 155 "és incompatible amb el diàleg". "Aquesta comissió no reuneix les condicions per al diàleg i, a més, l'altra part no hi serà", ha assenyalat.Igualment, Units Podem desconfia que aquesta comissió sigui l'avantsala d'una reforma constitucional insuficient pactada per endavant entre el PP i el PSOE, fruit de l'acord segellat entre Pedro Sánchez i Rajoy, a canvi de suport socialista per aplicar el 155. Un retoc que passaria per modificar l'article 148 de la Constitució, que regula les competències de les comunitats autònomes, un canvi que Units Podem veu insuficient per aturar la crisi territorial, ja que defensa que la clau passa per reconèixer la "plurinacionalitat" d'Espanya i Catalunya com una nació, i també el dret a decidir dels catalans.Al seu torn, el PDECat també s'esborrarà de la comissió al Congrés, en cas d'aplicar-se finalment l'article 155 de la Constitució. La formació va anunciar la seva presència -a diferència d'ERC, que ja l'havia descartada- perquè defensaven que estarien presents en tots aquells fòrums on poguessin defensar el dret a decidir dels catalans i el referèndum de l'1-O. No obstant això, els empresonaments dels presidents de l'ANC, Jordi Sànchez, i d'Òmnium, Jordi Cuixart, unit a la possible aplicació del 155, fan "molt difícil" que finalment hi sigui.Malgrat tot, la portaveu del PSOE al Congrés, Margarita Robles, ha ignorat aquestes desercions i s'ha mostrat convençuda que al final "tothom participi", encara que "al principi pugui haver alguns dubtes". "És una aposta històrica reformar la Constitució després de 40 anys, no només per al tema territorial, també per als drets socials", i sobre la forma d'abordar-la tots els partits tenen "molt a dir", ha subratllat Robles.Igualment, el secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, ha expressat els seus dubtes sobre el suposat compromís d'Units Podem amb la regeneració de la vida política espanyola, arran de la seva manca de voluntat per participar en la comissió de debat territorial. En declaracions a La Sexta, ha recordat que Podem, igual que Ciutadans, van desembarcar en la política espanyola reclamant una reforma en profunditat de la Constitució servís per regenerar i modernitzar el panorama polític espanyol i s'ha preguntat llavors on és la "utilitat" en el missatge de canvi que propugna Podem.De fet, el president de Ciutadans, Albert Rivera, ha augurat el fracàs de la comissió proposada pel PSOE i ha apostat directament per una reforma "seriosa i profunda" de la Constitució consensuada amb els socialistes i amb el PP. "Estarem en la comissió encara que no hi donem suport, però com cada vegada hi ha menys gent en aquesta comissió, acabarà fracassant i anirem a una reforma constitucional, que és el que de veritat necessita aquest país", ha declarat en roda de premsa.Segons ha indicat Rivera, el que voldria Ciutadans és buscar punts d'entesa amb el PSOE, ja que els dos partits volen aquesta reforma, i després intentar atreure al PP, que "mai no l'ha volgut". En tot cas, ha insistit que qualsevol canvi que es faci en la Constitució ha de ser perquè "millori la vida de tots els espanyols", i per a això C's defensarà reformar el Senat, modificar punts relatius a la legislació electoral, suprimir les diputacions i eliminar els aforaments, entre altres propostes. "Cap espanyol entendria que el PSOE voldria posar cap per avall la Constitució per fer un vestit a mida a [Carles] Puigdemont i [Oriol] Junqueras", ha etzibat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)