​Colau ha d'acceptar Endesa com a únic proveïdor d'energia de l'Ajuntament

Endesa torna a subministrar en exclusiva tota l'energia per als edificis municipals de Barcelona i l'enllumenat de carrer malgrat el pols que l'ha enfrentat amb el govern d'Ada Colau. La companyia va aconseguir que un tribunal anul·lés el contracte elèctric que Colau va treure a concurs a principis d'any , i des de llavors l'Ajuntament ha optat per fer contractes negociats a l'espera de posar en marxa un operador elèctric municipal l'estiu del 2018.El març el govern municipal va negociar un "contracte pont" de tres mesos , i que ha acabat prorrogat tres mesos més, per al subministrament elèctric municipal. Va mantenir l'estructura en tres lots per afavorir més concurrència d'empreses –amb un nombre màxim per adjudicar de dos lots a una empresa-: Endesa, que ja proveïa el consistori anteriorment, es va quedar els dos primers i Nexus, el lot ECO, o sigui el d'energia verda.Ara el govern de Colau ha hagut de negociar un nou contracte de tres mesos, prorrogable tres mesos més, i els tres lots se'ls ha quedat Endesa. El de baixa tensió té un import de 8 milions d'euros; l'ECO, de poc més de 350.000 euros, i el de mitja tensió, 1,6 milions: en total sumen uns 10 milions d'euros.En aquesta ocasió només s'han presentat Endesa i Gas Natural, l'altra companyia que havia impugnat el contracte elèctric anul·lat, però la segona no ha presentat una oferta vàlida per a l'Ajuntament perquè els preus oferts han superat els màxims establerts en els plecs. Malgrat haver guanyat el lot ECO en l'anterior contracte negociat, Nexus no s'ha presentat.El desacord d'Endesa i Gas Natural amb els plecs de licitació del contracte municipal, els quals incorporaven l'obligació d'afrontar la pobresa energètica, va motivar que l'impugnessin, i el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic va acabar donant la raó a Endesa i va anul·lar el contracte. El govern de Colau va anunciar que prepararia una nova licitació, però per ara ha optat per fer un nou negociat.Les darreres notícies sobre l'operador energètic municipal, Barcelona Energia , són que l'Ajuntament està complint el calendari i preveu que pugui començar a operar l'estiu del 2018. Primer assortirà d'energia els edificis municipals, i uns mesos després, a finals de l'any que ve o a principis del 2019, també per a habitatges particulars, segons va detallar a l'agost el regidor d'Energia, Eloi Badia

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)