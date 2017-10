El xoc amb Catalunya pot costar 13.000 milions a l'economia espanyola

El president de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal, al Congrés. Foto: AIReF

L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef) creu que la persistència sobre la "incertesa" a Catalunya pot tenir un impacte negatiu d'entre 4 dècimes i 1,2 punts percentuals en el PIB del 2018, "depenent del grau de permanència de l'escenari estressat". En el pitjor dels escenaris, 1,2 punts del PIB suposaria que es deixaria de generar riquesa per valor de 13.000 milions d'euros. Després que el govern espanyol hagi rebaixat del 2,6% al 2,3% el pronòstic de creixement per a l'any vinent, l'Airef considera que es tracta d'una previsió "prudent" que "contempla un escenari en què la crisi institucional sigui de relativa curta durada". Pel que fa al creixement del 2017, l'Airef coincideix amb el pronòstic del govern espanyol i el situa en el 3,1%.L'Airef avala així les previsions de l'escenari macroeconòmic del govern espanyol del 2018 i considera que "l'escenari macroeconòmic és realista en el seu conjunt". No obstant, adverteix que, si la situació persisteix, s'haurà de rebaixar la previsió del PIB i hi pot haver un "deteriorament de les finances públiques".Si persisteix la situació a Catalunya, l'autoritat independent preveu que això faci augmentar un dèficit entre 2 i 5 dècimes. En les previsions que el govern espanyol ha enviat a la Comissió Europea, ja es pronostica incomplir l'objectiu de dèficit per una dècima. El límit imposat per Brussel·les és d'un 2,2% per al 2018 i el govern espanyol preveu arribar al 2,3%. En canvi, l'Airef no preveu que la situació política afecti les previsions econòmiques per aquest any, per quan es preveu un creixement del 3,1%.

