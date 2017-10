VÍDEO Maduro, a Évole: «Vigila Jordi, a Espanya empresonen els Jordis»

El programa de La SextaSalvados ha fet un vídeo per demanar una entrevista al president de Veneçuela, Nicolás Maduro. El periodista Jordi Évole demana al dirigent veneçolà que, per contrastar les informacions sobre el país que arriben a Espanya, vol fer-li una entrevista. La resposta de Maduro no s'ha fet esperar i ha anat acompanyada d'un dard a Espanya. Amb ironia, Maduro diu: "Vigila Jordi, a Espanya empresonen els Jordis. Ja en porten dos!". Maduro explica també que sempre veu el programa d'Évole i convida el periodista a anar "quan vulgui a Caracas".Aquest matí Maduro, ha criticat en una compareixença al palau presidencial l’empresonament dels presidents de l’ANC, Jordi Sànchez, i d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Maduro també ha dit que el govern espanyol "no té moral" per haver "reprimit el poble de Catalunya" i "empresonat líders de la societat civil catalana”. El president veneçolà ha insistit que no es pronuncia “sobre el tema de Catalunya” perquè “és un afer intern d’Espanya”. Tanmateix, ha aprofitat la compareixença per dirigir-se directament al president del govern espanyol, Mariano Rajoy. "Com ha de saber Rajoy on està Veneçuela si no sap on és Catalunya", ha assegurat Maduro.Les declaracions del president veneçolà responen al ministre d'Afers Exteriors espanyol, Alfonso Dastis, que va assegurar que la Unió Europea mantindrà les sancions previstes contra el govern veneçolà. "L'oligarquia espanyola no té moral per referir-se a nosaltres, que prenguin les sancions que els doni la gana. A Veneçuela no la para ningú", ha advertit. En referència a l’actitud de Brussel·les, el president de Veneçuela ha dit que "tant de bo rectifiquin aviat". El govern espanyol ja ha convocat aquesta tarda l'ambaixador veneçolà a Espanya per les declaracions del president del país.

