Sànchez demana el canvi de cel·la després de ser increpat per diversos reclusos

El president de l'ANC, Jordi Sànchez, empresonat des del passat dilluns a Soto del Real (Madrid), ha presentat aquest dimecres un escrit a la direcció del centre on demana que se'l canviï de mòdul, segons publica el diari El País . El dirigent sobiranista al·lega motius de seguretat, després que aquest dimarts va ser increpat per altres reclusos amb crits de “Viva España”.Sànchez està reclòs al mòdul 1, que és un dels menys conflictius de la presó, segons el diari, ja que està ocupat per presos que han ingressat per primera vegada i són majors de 45 anys. Jordi Cuixart, en canvi, ocupa una cel·la del mòdul 4 de la mateixa presó, amb reclusos de segon grau, reclosos per tot tipus de delictes.Els fets van passar quan el president de l'ANC es dirigia al menjador per sopar. Diversos presos van començar a cridar visques a Espanya des de les seves cel·les i a increpar Sànchez. Els autors dels crits no han estat identificats.Davant d'aquests fets, Sànchez ha presentat aquest dimecres una sol·licitud on demana el trasllat. La direcció del centre encara no s'ha pronunciat.A la primera nit a la presó, Sànchez va compartir nit amb Cuixart, al mòdul 4. El dimarts, Interior va decidir separar-los i enviar el dirigent de l'ANC al mòdul 1.

