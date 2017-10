L'empresa de Florentino Pérez presenta una contraopa per Abertis

Hochtief, filial de l'empresa ACS de Florentino Pérez, ha presentat una contraopa per Abertis per contrarrestar l'oferta de la companyia italiana Atlantia. ACS ha llançat una oferta pública d'adquisició per la totalitat del capital de l'empresa de Salvador Alemany per valor de 18.580 milions d'euros. La constructora ofereix 18,76 euros per cada acció de la companyia de concessions d'autopistes, un 13,6% per sobre els 16,50 euros que oferia Atlantia.Minuts abans de conèixer-se aquesta possible operació, la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha suspès cautelarment, amb efectes immediats, la cotització d'Abertis, ACS i Cellnex en borsa. Aquest dijous expirava el termini perquè la filial alemanya d'ACS presentés una contraopa per intentar quedar-se amb Abertis. Aquest dimecres està previst que Abertis emeti un informe no vinculant sobre l'opa que va presentar la italiana Atlantia per quedar-se amb el 100% de les accions de la catalana.

