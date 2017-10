​Sabíeu que Gandhi va ser detingut i empresonat per sedició?

Mahatma Gandhi, a la presó. Foto: Museu d'Història de Catalunya

El líder indi pacifista Mahatma Gandhi va ser arrestat el 10 de març de 1922, processat per sedició i condemnat a sis anys de presó. Va començar la seva sentència el 18 de març de 1922 i va ser posat en llibertat al febrer de 1924 perquè tenia que sotmetre's a una operació d'apendicitis. Va estar a la presó tan sols dos anys.Ghandi havia impulsat una campanya de desobediència massiva que va tenir un gran seguiment a tots els estrats de la societat índia. No obstant això, igual que el moviment va aconseguir la seva cúspide, va acabar abruptament com a resultat d'un violent enfrontament a la ciutat de Chauri Chaura, a Uttar Pradesh, el febrer de 1922. Tement que el moviment estava a punt de fer un gir cap a la violència, i convençut que això seria la ruïna de tot el seu treball, Gandhi va cridar a deixar la campanya de desobediència civil massiva. Llavors va ser acusat de sedició.En ser condemnat a sis anys de presó, Ghandi va fer el següent al·legat (fragment): “En la meva modesta opinió, la desobediència al mal és un deure como ho és l'obediència al bé. No obstant, en el passat, la desobediència ha estat expressada, amb deliberació, en forma de violència contra el perpetrador del mal. El meu objectiu és el de demostrar als meus compatriotes que la desobediència violenta només multiplica el mal i, ja que el mal només pot sobreviure gràcies a la violència, negar-se a donar suport al mal requereix l'abandonament incondicional de la violència. La no-violència implica la submissió voluntària al càstig per la desobediència al mal. Per tant, estic aquí per donar la benvinguda i sotmetre'm de bon grat al compliment de la pena més alta que em pugui ser infligida pel que segons la llei és un delicte deliberat i pel que a mi em sembla el deure civil suprem. L'únic que poden fer, senyoria i senyors assessors, és o bé dimitir del seu càrrec i així distanciar-se del mal si senten que la justícia que deuen administrar és un mal i que en realitat soc innocent, o bé infligir-me la pena més severa si creuen que el sistema i la lleu que consisteixen en administrar és bona per a les persones d'aquest país i que la meva activitat és, d'aquesta manera, perjudicial per al bé comú”.

