Restablerta la circulació a l'Avinguda Diagonal de Barcelona en sentit Llobregat

L'avinguda Diagonal tallada per netejar la cera. Foto: ACN

La concentració #LlibertatJordis en suport de @jcuixart i @jordisanchezp va ser un èxit de civisme i solidaritat. Lamentem, però, els problemes de mobilitat que ha causat la cera de les espelmes i ens posem a disposició de l'Ajuntament de @barcelona pel que calgui. — Òmnium Cultural (@omnium) 18 d’octubre de 2017

L'Ajuntament de Barcelona preveu reobrir el trànsit a l'avinguda Diagonal durant la tarda i ha defensat que no ha tingut marge per evitar els embussos que s'han produït aquest matí. Sobre les 16.00 h ja s'ha pogut reobrir el tram entre la plaça Francesc Macià i el carrer Muntaner en sentit Llobregat. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha informat poc després de tres quarts de sis de la tarda que ja s'ha restablert la circulació a tota l'Avinguda Diagonal en sentit Llobregat, però encara resta pendent el sentit Besòs. La via està tallada des de dimarts a la nit perquè els equips de neteja estan eliminant la cera que va quedar al paviment per la manifestació amb espelmes convocada per Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural en suport als seus presidents, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, que fa dos dies que estan a la presó.El director de Serveis de Mobilitat, Adrià Gomila, ha opinat que les cues que s'han produït han estat assumibles en comparació amb el que haguessin suposat altres mesures més dràstiques, com per exemple que la grua habilités carrils on hi ha cotxes aparcats durant la nit. "Quan és una cosa imprevista reacciones amb el que hi ha marge. El problema ha estat que no hi ha hagut temps. Els avisos i canvis han sigut limitats", ha argumentat.Gomila ha explicat que cap a les 23.00 hores de dimarts es van posar a treballar 20 equips de neteja amb 53 persones per eliminar la cera i a les 7.00 h del matí s'ha reforçat l'operatiu fins a arribar als 43 equips amb 92 operaris.Ha explicat que quan hi ha obres planificades, l'Ajuntament porta a terme una operació de trànsit per evitar embussos i col·lapses. Quan hi ha una manifestació convocada amb temps també s'apliquen certes mesures, però en aquest cas, ha constatat que no hi havia marge per evitar les cues."Si això ho haguéssim tingut comunicat i planificat hauríem pogut fer algun canvi o ajust i haguéssim pogut absorbir el trànsit d'entrada a la Diagonal d'una manera millor. El problema ha estat que no hi ha hagut temps i els avisos i canvis han estat limitats", ha explicat.En aquest sentit, ha indicat que es pot estudiar ara si a nivell comunicat es podria haver fet més difusió, però ha apuntat que el consistori ha decidit per la via d'informar en lloc d'optar per mesures com per exemple la retirada de cotxes aparcats per obrir més carrils, el que hagués provocat que la ciutadania anés a buscar el seu vehicle aparcat i s'hauria trobat amb un adhesiu que l'informa que l'ha de recollir en un dipòsit."Que tinguem la cua a la Diagonal o que estiguin més carregats Aragó o Mallorca crec que és una cosa assumible", ha insistit. La situació d'aquests dos últims carrers ja està normalitzada i s'estan obrint les vies que creuen la Diagonal. L'avinguda en si mateixa s'obrirà durant la tarda, quan es comprovi que la cera s'ha retirat suficientment com perquè no hi hagi risc per a la seguretat.Òmnium ha lamentat els problemes de mobilitat que ha causat la cera. A través de Twitter, Òmnium es posa a disposició de l'Ajuntament "pel que calgui". El grup Demòcrata –el PDECat- s'ha queixat de la "manca de previsió" del govern d'Ada Colau. El líder del PP al consistori, Alberto Fernández Díaz, ha exigit dimissions en el consistori i ha preguntat qui pagarà la neteja. Carina Mejías (Ciutadans) ha reclamat que l'ANC i Òmnium assumeixin el cost de la neteja de retirar la cera i ha criticat el "descontrol municipal".

