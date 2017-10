El Síndic denuncia que l'empresonament de Sànchez i Cuixart vulnera drets fonamentals

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha manifestat que l'empresonament dels presidents de l'ANC i d'Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, atempta contra drets fonamentals: la llibertat d'expressió, la llibertat de reunió i manifestació, i el dret a la llibertat i la seguretat. En un comunicat aquest dimecres, ha recordat que una sentència del Tribunal Constitucional avala les entitats o partits que defensen idearis independentistes perquè totes les idees tenen cabuda en l'ordenament constitucional, fins i tot aquelles que pretenen alterar l'ordre constitucional.Ribó ha apuntat que la interlocutòria de l'Audiència Nacional conté elements que es poden interpretar com "la criminalització d'unes entitats i un moviment social exclusivament pel seu ideari", i ha apuntat que en l'ordenament penal hi ha mesures cautelars menys punitives. "Les entitats sobiranistes i els seus presidents han participat en l'organització de manifestacions que han mobilitzat centenars de milers de persones, de manera pacífica i festiva", ha argumentat Ribó, que també ha recordat que Sànchez va ser adjunt general al Síndic de Greuges.El Síndic ha considerat que una via de solució al conflicte entre la Generalitat i el govern espanyol passa pel diàleg, però que aquest es veurà dificultat "per decisions que poden comportar la lesió de drets fonamentals de les persones".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)