«Feminisme, republicanisme i democràcia», la xerrada que inaugura el nou curs de la Fundació Irla

La Fundació Josep Irla arrenca el nou curs en un context de màxima intensitat política. Atès el moment, l'ens ha organitzat una lliçó inaugural que du per nom "Feminisme, republicanisme i democràcia". La xerrada anirà a càrrec de la professora de la London School of Economics, Anne Phillips. L'acte tindrà lloc el dimecres 25 d'octubre, a les 13 h, a la Universitat Pompeu Fabra.La Fundació Josep Irla, constituïda el 1997 i presidida actualment per l'exconseller i professor Joan Manuel Tresserras, és un espai d’anàlisi, reflexió i debat en el marc dels Països Catalans. Publica periòdicament, i des de juny de 2007, la revista Eines per a l'Esquerra Nacional. Es tracta d'una revista de reflexió política que té per objectiu incentivar el debat i la reflexió entorn la realitat política, econòmica, social i cultural.

