Els artistes de Sitges reten homenatge a Santiago Rusiñol

Sitges celebra el Dia de l’Artista cada 23 d’octubre per commemorar la data de l’arribada de Santiago Rusiñol a la vila. Com cada any, els Museus de Sitges –en col·laboració amb la regidoria de Cultura, Tradicions i Festes de l’Ajuntament sitgetà– han programat diverses activitats per recordar l’efemèride i, a la vegada, per tornar a situar la creació artística a l’abast de tothom.



En aquesta ocasió, la programació cultural es concentra entre el divendres 20 i el diumenge 22 d’octubre. Una de les propostes més destacades serà, un any més, la ruta guiada pels estudis i tallers de diferents artistes i artesans sitgetans, que aprofitaran una doble jornada de portes obertes –dissabte a la tarda i diumenge al matí– per mostrar als visitants la seva connexió artística amb un Sitges sempre lligat a la creació i la inspiració.



Més enllà de la curiositat d’endinsar-se en els racons creatius dels artistes, les rutes guiades volen establir un contacte proper entre el públic i els creadors que estan al darrere d’una obra d’art. La intenció és mostrar el tarannà, el mètode de treball, les motivacions, les fonts d’inspiració, les angoixes o les satisfaccions que s’acaben plasmant en el resultat final.



Els actes del Dia de l’Artista 2017, però, s’iniciaran el divendres a la tarda al Centre Cultural Miramar amb la taula rodona Diàleg entre Binomis. Un col·loqui conduït per Bàrbara Scuderi que girarà al voltant del nou cicle artístic de Sitges, que ha aconseguit més de 15.000 visitant en la seva primera edició.



L’endemà dissabte, dia 21, el torn serà per a una nova sortida cultural. Aquest cop, per partida triple: l’exposició Ramon Pichot. D’Els Quatre Gats a la Maison Rose, al Museu Nacional d’Art de Catalunya; l’exposició El món de Giorgio de Chirico. Somni o realitat, al CaixaFòrum; i l’exposició L’infern segons Rodin, a la Fundació MAPFRE.

