L'abraçada de l'os de l'Estat a Tusk: premiat a Oviedo en paral·lel a l'amenaça del 155

I appeal to @KRLS not to announce a decision that would make dialogue impossible. Let's always look for what unites us. United in diversity. — Donald Tusk (@eucopresident) 10 d’octubre de 2017

A Donald Tusk, president del Consell Europeu, se li atribueix una intervenció decisiva poques hores abans del discurs més esperat de Carles Puigdemont. Tusk va reclamar al president de la Generalitat que no declarés la independència al Parlament . I, Puigdemont, condicionat per múltiples factors, va frenar a la recerca d'un últim període de diàleg . "President Puigdemont, li demano que respecti l'ordre constitucional i no anunciï una decisió que faci impossible el diàleg", va exposar Tusk. Amb les seves paraules, el president del Consell Europeu va contribuir a situar el cas català al capdamunt de les carpetes d'interès a Europa -"Catalunya s'ha convertit en un assumpte europeu", va dir- i, a la vegada, va permetre que Puigdemont es carregués de raons per contemporitzar.El nom de Tusk va repetir-se en els titulars de la premsa catalana i espanyola en les hores més tenses al Parlament. I a finals d'aquesta setmana tornarà a aparèixer. El president del Consell Europeu -al costat del president de la Comissió Europea, Jean Claude Juncker, i el president de l'Eurocambra, Antonio Tajani- serà aquest divendres a Oviedo per recollir una distinció. Els tres dirigents de les institucions comunitàries representaran la Unió Europea en el lliurament del Premi Princesa d'Astúries de la Concòrdia . A l'acte hi serà present Mariano Rajoy. S'esperen elogis a l'actual model de construcció europea, i també agraïments a les institucions espanyoles.Rajoy, Tusk, Juncker i Tajani hauran compartit les hores prèvies a Brussel·les. El president espanyol participarà dijous i divendres a la reunió del Consell Europeu, on és previsible que s'expliciti el suport continental al govern espanyol, tot i l'amenaça d'aplicació de l'article 155 de la Constitució. Qualsevol dissenció a l'estratègia de la Moncloa suposaria una sorpresa majúscula. El president espanyol també té programades reunions amb els màxims dirigents de la Comissió Europea i l'Eurocambra.La cita del Consell Europeu coincideix amb la conclusió del termini fixat pel govern espanyol perquè el president de la Generalitat aclareixi si va declarar o no la independència i retorni al marc constitucional. Puigdemont no té previst variar la seva resposta - preveu una última crida al diàleg, tal com va anunciar aquest dimarts el Govern - mentre que la Moncloa ja ha filtrat la possibilitat que una convocatòria electoral permetés frenar, a última hora, l'aplicació del 155 , que comportaria la intervenció absoluta de l'autogovern de Catalunya. Des de Brussel·les no s'esperen novetats abans de finals de setmana. I la setmana inclou una cita a Oviedo.

