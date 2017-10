VÍDEO Gabilondo: «Fi de trajecte»

“La situació es tan desastrosa que la setmana que ve podríem tenir a Catalunya, alhora, una comunitat autònoma intervinguda i una república independent proclamada. S'imaginen el que això pot significar?”, es pregunta Iñaki Gabilondo al seu videoeditorial ( La voz de Iñaki ).El periodista té molts dubtes de com s'acabarà el conflicte entre Catalunya i Espanya. “Tots els camins condueixen a la confrontació, no hi ha cap sortida”, opina. “L'independentisme s'ha instal·lat en la lògica de diàleg vers la repressió i el govern espanyol no pot fer res fora de la llei”, argumenta. I la gota que ha fet vessar el got, l'empresonament de Cuixart i Sànchez. I demà, dia 19, expira el termini per a què Puigdemont respongui al requeriment de Rajoy sobre si va declarar la independència o no. “O Puigdemont dona un cop d'efecte, per exemple, amb la convocatòria d'eleccions, la qual cosa no crec que passi, o s'activa el 155”, creu Gabilondo.Serà però un 155 “light” que conduirà a un final incert: “No sabem com i quan acaba però en tot cas certifica una tragèdia, la fractura de Catalunya, el comiat d'Espanya de mitja Catalunya almenys, la consolidació d'un fracàs històric absolut”, conclou.

