L'esquerra independentista defensa la «desobediència massiva no violenta» cap a la República

El moviment de l'esquerra independentista, on hi ha inclosa la CUP, pretén incrementar el nivell de mobilitzacions per reclamar que s'apliqui el mandat de l'1-O i es proclami definitivament la República catalana. Així hi han anunciat aquest dimecres Mar Ampurdanès (Arran) i Josant Valverde (COS) en una roda de premsa per presentar la campanya "República Ara", amb la presència dels diputats Anna Gabriel, Mireia Vehí i Carles Riera on han apostat per la "desobediència massiva de caire no violent" durant les pròximes setmanes.Així, Ampurdanès ha reconegut que els diputats de la CUP "estan mantenint converses amb el Govern per fer efectiva aquesta proclamació", però ha subratllat que la seva "confiança és amb el poble, qui va defensar el col·legis, les urnes i les paperetes l'1-O, i va inundar els carrers per reclamar la proclamació de la República" dies més tard. "Davant la repressió, omplim els carrers i construïm la República", ha asseverat, tot i que no ha avançat de quin tipus de mobilitzacions es tractarien ni quan començarien, més enllà del fet que estan coordinant-se amb els comitès de defensa del referèndum del territori. De fet, l'ANC i Òmnium també van apuntar que pretenen augmentar la intensitat de les mobilitzacions, després que l'Estat hagi empresonat els respectius presidents.Igualment, Ampurdanès ha avançat que, en la manifestació de dissabte , l'esquerra independentista farà un bloc propi "no només per demanar l'alliberament dels presos polítics, sinó per reclamar que la República es proclami ara". I és que, pel que fa les eventuals negociacions i mediacions que es puguin obrir, la portaveu d'Arran ha deixat clar que "el poble va votar República, no hi ha més marge" i, per tant, no es poden tractar altres qüestions que no siguin implantar aquest resultat.Al seu torn, Valverde ha insistit amb la necessitat de proclamar la República per fer front al "règim del 78"i dotar-la de contingut, que garanteixi "pa, sostre i treball" i obri "la porta a l'articulació democràticament dels Països Catalans". Com a membre d'un dels sindicats que va cridar a la vaga general el 3-O, ha admès que, tal com van reclamar ERC o la CUP , "s'està treballant de manera embrionària la vaga general".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)