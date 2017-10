El cost de reprimir l'independentisme: el desplegament de la policia espanyola supera els 34 milions

Càrregues policials a Tarragona Foto: Jonathan Oca

El desplegament de la policia espanyola a Catalunya cada cop té una factura més elevada. Segons ha informat La Directa , l'operació Copérnico, com es coneix el desplaçament de 5.300 agents al territori català, tenia un cost previst pel ministeri de l'Interior de 31.776.643 euros. Aquesta xifra, però, ja s'eleva als 34.606.600 euros. La major part de la despesa està relacionada amb l'allotjament dels agents i les dietes.Només els tres vaixells amarrats als ports de Barcelona i Tarragona tenen un cost diari de 300.000 euros. D'aquesta manera, si el desplegament es manté fins al 28 d'octubre, el ministeri dirigit per Juan Ignacio Zoido haurà de pagar uns 11,4 milions d'euros. A més a més, cada un dels 2.600 agents dels vaixells cobra 95 euros diaris en dietes a més del seu salari, cosa que pot arribar a suposar 9,4 milions extres.A això cal sumar-hi els 1.900 agents que dormen en hotels de Catalunya i l'Aragó. Aquest allotjament pot arribar als 4,5 milions més 5,8 en dietes -80 euros diaris per agent. Finalment, els 800 efectius ubicats en casernes suposen una factura de 3,5 milions per les dietes individuals diàries de 115 euros.

