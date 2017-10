L'oferta de rendició de Moncloa: que Puigdemont convoqui eleccions per frenar el 155

Quan queden poques hores perquè acabi l'ultimàtum plantejat per Mariano Rajoy a Carles Puigdemont, una nova oferta -de rendició- arriba des de la Moncloa: que el president de la Generalitat convoqui eleccions si vol frenar l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. En aquests termes s'han expressat fonts del govern espanyol aprofitant el ple del Congrés dels Diputats que s'està celebrant aquest dimecres.El PP ja dissenya amb el PSOE i Ciutadans quin serà l'abast de la intervenció explícita de l'autonomia, que podria incloure la substitució del Govern en ple o bé prendre determinades competències. El consell de ministres es reunirà demà a primera hora abans que Rajoy agafi un vol per ser a una reunió amb els seus homòlegs de la Unió Europea (UE), i tornarà divendres per assistir als premis Princesa d'Astúries que enguany guardonen Jean-Claude Juncker -president de la Comissió Europea-, Antonio Tajani -president del Parlament Europeu- i Doland Tusk, president del Consell Europeu.Puigdemont té de termini fins aquest dijous a les 10 del matí per respondre el requeriment del govern espanyol, després que dilluns expirés el primer llindar per aclarir si va declarar o no la independència. La Moncloa reclama al president de la Generalitat que retorni al marc constitucional si vol trobar una sortida dialogada. En cas contrari, posaria en marxa l'aplicació de l'article 155. Tanmateix, un moviment del dirigent nacionalista en la línia de convocar una nova cita electoral podria frenar les mesures de l'Estat per intervenir l'autogovern.Si el president de la Generalitat atén l'exigència del govern espanyol i pretén acceptar una convocatòria electoral abans de finals d'any -en el marc de la llei vigent, la LOREG-, hauria de convocar els comicis abans de dimecres de la setmana que ve. Fan falta 54 dies entre la convocatòria i la celebració de les eleccions. En el cas que es complís aquest calendari, els comicis es farien al mes de desembre. En concret, el 17 de desembre. El Govern encara no s'ha pronunciat sobre aquesta última proposta.

