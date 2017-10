Hisenda preveu substituir Junqueras per un perfil tècnic si aplica el 155

Oriol Junqueras Foto: Adrià Costa

El Ministeri d’Hisenda preveu la substitució del conseller d’Economia, Oriol Junqueras, per una altra persona de perfil ,”tècnic” i designada pel propi Ministeri en el cas d’aplicació de l’article 155 de la Constitució, tot i que no aclareix si aquesta persona seria un extern o un membre actual de l’administració espanyola.Fonts pròximes al ministre Montoro apunten que Junqueras “no pot estar al capdavant” de la conselleria perquè el consideren responsable de la fuga d’empreses de les últimes setmanes a Catalunya. Les mateixes fonts apunten que malgrat el control estricte dels comptes de la Generalitat que està en marxa des del 15 de setembre, encara hi ha marge per a una segona fase que permetria incrementar aquests controls obre els organismes autònoms i la recaptació dels impostos propis de la Generalitat.

