El ferri carregat de policies restarà al port de Tarragona fins al 31 d'octubre

El vaixell amb la policia espanyola al port de Barcelona Foto: Albert Alemany

Les embarcacions noliejades pel Ministeri de l'Interior per allotjar efectius de la Policia Nacional espanyol i de la Guàrdia Civil en els ports de Barcelona i Tarragona allargaran la seva estada. Els creuers que es troben en aigües de la ciutat comtal està previst que s'hi estiguin almenys fins al 2 de novembre . En canvi el ferri que està atracat a Tarragona només ha allargat fins al 31 d'octubre. Això vol dir que els agents de la policia espanyola encara es podran veure per la ciutat durant 15 dies més, almenys.Els creuers Rhapsody i Moby Dada amb capacitat per allotjar unes 3.000 persones, aproximadament, romanen atracats en el Port de Barcelona des del 20 de setembre. Van arribar a la ciutat per allotjar efectius policials de cara a la celebració del referèndum de l'1 d'octubre i tenien permís per romandre atracades fins al 5 d'octubre, inicialment. Aquesta ja és la tercera vegada que Interior allarga la seva estada.El 20 de setembre també va atracar el GNV Azzurra al Port de Tarragona, amb capacitat per a 2.180 passatgers (segons la pàgina web de la companyia).

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)