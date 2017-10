La manipulació d'Antena 3, al descobert

El curioso caso de una chica que el jueves es una doble licenciada que busca trabajo y el viernes una universitaria acosada por los indepes. pic.twitter.com/IZB0KZoDT5 — PabloMM (@PabloMM) 17 d’octubre de 2017

La Universitat Autònoma de Barcelona va denunciar aquest dimarts davant el Consell de l'Audiovisual i el Col·legi de Periodistes la manipulació i la manca d'ètica periodística del programa "Espejo Público", que presenta Susanna Griso a Antena 3 . Avui, un vídeo compartit a Twitter per l'usuari @PabloMM mostra com una de les noies que hi apareixia havia sortit a la mateixa cadena un dia abans, però amb una vida completament diferent de la d'una estudiant de la universitat.El dijous 12 d'octubre aquesta noia havia aparegut a "Antena 3 Noticias", i allà explicava que era una doble llicenciada que ja havia realitzat un grau universitari de cinc anys i mig i que tenia certs dubtes sobre si podria trobar feina a Catalunya. Un dia després, el divendres 13, s'emetia la polèmica entrevista amb tres estudiants de la UAB, una d'elles la mateixa noia, que suposadament encara estaven cursant el grau universitari i que se sentien amenaçades per grups independentistes."M'he plantejat més d'una vegada si realment vaig triar bé anant a la universitat Autònoma o podria haver anat a una altra universitat i tenir una vida acadèmica molt més fàcil", explica la jove al vídeo, en unes declaracions que contrasten clarament amb el fet de tenir ja un doble grau i estar a la recerca de feina. Aquest fet és el que es vol denunciar amb el vídeo comparatiu, que @PabloMM titula com "El curiós cas d'una noia que el dijous és una doble llicenciada que busca feina i el divendres una universitària amenaçada pels indepes."

