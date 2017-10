El 40% dels atesos per Càritas no té un habitatge digne

La millora econòmica no s'ha traslladat encara a la vida quotidiana dels catalans amb més necessitats. Càritas Catalunya va atendre en el 2016 un total de 360.604 persones, un 4,7% més que l'any anterior. Del total d'atesos, el 39,5% no disposen d'un habitatge digne, cosa que l'entitat s'explica per l'augment del preu del lloguer i la manca d'un parc públic d'habitatge de lloguer social.En la memòria ha aflorat per primer cop l'ocupació de pisos. El 3,2% dels atesos ha ocupat un habitatge, quan l'any anterior el percentatge era "insignificant", segons el responsable del Departament de Comunicació de l'entitat, Francesc Roig.El president de Càritas Catalunya, Luis Miguel Luna, ha mostrat la seva preocupació pel fet que detecten "una cronificació de la pobresa", malgrat que les estadístiques "insinuen i aposten per la superació de la crisi". De fet, segons ha advertit la cap de l'Àrea de Comunicació, Anna Roig, "la crisi no s'ha acabat", sinó que "s'ha instal·lat a les persones més vulnerables" que ja la van patir des d'un principi.A Càritas també preocupa la "inacció" del govern espanyol davant la crisi de refugiats, i li ha retret que s'havia compromès a acollir uns 17.000 en dos anys però finalment només n'han arribat menys de 2.000. A més, l'entitat ha constatat que ha disminuït l'atur, però la feina cada cop és més precària, i que les famílies "no tenen capacitat d'estalvi", o sigui que no la tenen "per resistir una nova crisi econòmica".

