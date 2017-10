Romeva demana a Europa que s'impliqui en la resolució del conflicte entre Catalunya i l'Estat

Si es proclama la DUI, molts dels països que teniu enbaixades que no us reconeixeran, tancaran ells mateixos les embaixades, cosa que un acte d´aquest es una violació del terreny diplomatic, Romeva, on tens la resposta si per exemple USA, Canada, Mexic, França, tanquin les vostres delegacions de la independencia, que t´hi posaras, tu devant a fer d´Urbano, no els hi podràs impedir pas, que no ho espliques aixó a la massa independentista, apa amb aquesta no hi contaves, un altre fron obert a can soberanista i aquest internacionalment, TANCAMENT DE LES EMBAIXADES CATALANES AL EXTERIOR, JA QUE MOLTS PAISOS NO RECONEIXERAN LA REPUBLICA CATALANA INDEPENDENTISTA, ROMEVA TENS UN BON NUS AL COLL...