«El govern espanyol indulta sis persones corruptes i n'empresona dues d'honrades»

Jordi Grasset i Oriol Junqueras Foto: 3/24

El vicepresident Oriol Junqueras va participar ahir en les mobilitzacions contra l'empresonament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. En acabar, va ser entrevistat al programa Més 3/24 , de Jordi Grasset, on va ser molt contundent: "Avui el govern espanyol ha indultat sis persones condemnades per corrupció però empresona dues persones honrades".Junqueras considera que vivim una situació d'”excepcionalitat” i que l'empresonament situa el govern espanyol “fora de qualsevol pràctica democràtica”. “Tot el que ha fet l'Estat no es produeix en cap democràcia europea”, ha argumentat, i ha posat com exemples les entrades als mitjans de comunicació, les agressions a ciutadans o la detenció a alts càrrecs, entre d'altres.El dirigent d'ERC considera que els presidents d'Òmnium i l'ANC estan a presó per les seves idees, no pels seus actes. “Són persones honrades i pacífiques”, ha defensat.

Vídeo íntegre de l'entrevista

