Mor ofegat un nen de 3 anys en caure a una piscina a Cambrils

Un nen de tres anys ha mort ofegat aquest dimarts a la tarda en caure a la piscina d'una masia situada a la partida de les Comes, a Cambrils (el Baix Camp). Els fets van succeir cap a les 18 h, quan els pares van veure que el nen havia caigut a l'aigua. Ells mateixos el van treure de la piscina i el van traslladar ràpidament a l'Hospital Lleuger de Cambrils, on el personal mèdic no va poder fer res per salvar-li la vida.Des del SEM es va activar l'helicòpter, que va aterrar a la plaça de l'Ajuntament però si era necessari fer el trasllat del menor.Per la seva banda, els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per conèixer els motius pels quals el nen va caure a la piscina, ja que no es tracta d'una mort natural.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)