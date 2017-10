Dues denúncies contra la policia espanyola per abusos sexuals l'1-O

Estàvem acollonits. Estàvem a primera línia en un col·legi electoral i havia de venir la policia. Sabíem el terror desfermat al col·legi anterior. Què havia fet la policia i el què hauríem de suportar si volíem protegir el col·legi.

Vindrien les policies dones i polis gais i ens tocarien per sobre la roba i amb els seus guants durant un segon el nostre sexe, i ens dirien "no m'agrada la teva titola, ets un vell verd" (res més, ni cops ni altres maltractes). Quin trauma! ningú es volia posar al davant. Us imagineu que terrible que algú et toqui durant un segon i et menysprei perquè no li ha agradat el què ha tocat? Tota la vida vivint el trauma!

Bé i a les dones igual, els homes policia feien el mateix amb els pits.

Que ens fotin d'hòsties, que ens treguin un ull, que ens trenquin dits, que ens ensangonin la cara... això no és res, el què és terrible és que mentre t'apallissen algú et toqui una part i a sobre no li agradi.



Les feministes de l'ajuntament de Barcelona només han vist això com a denunciable. Suposo que tothom que tingui una mica de sentit comú pot veure que això és la més absoluta irracionalitat. No dic que tocar estigui bé, però comparat amb les hòsties que fotien, és un insult a les 1000 persones que van haver d'estar hospitalitzades.