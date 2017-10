Sáenz de Santamaría: «Si Puigdemont no contesta en 24 hores, aplicarem el 155»

Diputats al Congrés amb cartells de suport a Sànchez i Cuixart

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha tornat a reclamar aquest dimecres al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que aclareixi si ha declarat la independència. En tot cas, tant Rajoy com la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, han evitat concretar durant la sessió de control del Congrés en què consistirà l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, just quan falten 24 hores perquè venci el termini perquè Puigdemont respongui al segon requeriment. Però ha alertat que si no l'atén es posaran en marxa les mesures per activar el 155.Rajoy s'ha limitat a demanar que Puigdemont rectifiqui la seva aposta per la independència perquè, en cas contrari, "obligarà el govern a prendre decisions que sense dubte seria millor no fer-ho mai". Sáenz de Santamaría ha estat més contundent a l'hora d'advertir sobre els següents passos que adoptarà el govern espanyol, després de recordar que el termini per respondre el requeriment venç en 24 hores. "Si no és atès, farà que el senyor Puigdemont provoqui l'aplicació de l'article 155".A més, la vicepresidenta ha explicat que el 155 suposarà "recuperar l'autonomia", recuperar els drets de tots els catalans, aportar serenor i preservar la recuperació econòmica. Ho ha dit en resposta al líder de Ciutadans, Albert Rivera, el qual ha exigit a l'executiu de Rajoy que "recuperi l'autonomia" de Catalunya. Sáenz de Santamaría li ha replicat que el govern aplica la Constitució "sempre", i que aplicar el 155 és fer-ho. A més, ha promès que ho farà parlant amb Ciutadans i "amb qui constitueix la majoria absoluta de la cambra", en referència al PSOE.Durant el ple, els diputats de Podem, el PDECat i ERC han exhibit cartells en solidaritat amb el president de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, i amb el d'Òmnium, Jordi Cuixart, empresonats preventivament sota l'acusació d'haver comès un delicte de sedició. Els cartells demanaven "llibertat" per als "presos polítics". La presidenta del Congrés, Ana Pastor, els ha fet baixar, i ha advertit: "Aquí no es fa espectacle".La corrupció també ha aparegut a la sessió de control al govern. El líder de Podem, Pablo Iglesias, ha preguntat a Rajoy com valora que la Fiscalia anticorrupció hagi donat per provat que el PP s'ha finançat de manera il·legal a través de la trama Gürtel. El president del govern espanyol ha afirmat que el partit apareix com a responsable civil a títol lucratiu i ha remarcat que "el PP desconeixia si s'havia fet alguna donació", i ha retret a Iglesias que "la inquisició torna amb força".

