Brussel·les acull la presentació de la candidatura de Barcelona a l'Agència del Medicament

L'EMA es planteja ubicar a la Torre Agbar. Foto: Adrià Costa

La ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, el conseller de Salut de la Generalitat, Toni Comín, i el tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona Jaume Collboni presenten aquest dimecres la candidatura barcelonina per acollir l'Agència Europea del Medicament (EMA, en les seves sigles en anglès) en un acte a Brussel·les.D'aquesta forma, es mantindrà la unitat institucional exhibida pels tres dirigents des de la gestació de la candidatura catalana, recolzada per científics, empresaris i nombrosos membres de la societat civil com l'associació Barcelona Global, que al juliol va omplir l'auditori de l'Hospital Clínic amb 600 persones.Malgrat les tensions polítiques existents, Montserrat, Comín i Collboni han defensat la candidatura catalana sense fissures i de forma incansable, assegurant que la barcelonina és la millor opció a nivell tècnic, i també tenint en compte que una enquesta entre els treballadors de la EMA revelava una preferència dels empleats per la capital catalana.Per sumar motius, l'Ajuntament de Barcelona va presentar a l'estiu la Torre Agbar com a seu per albergar la institució europea, que deixarà Londres una vegada es faci efectiu el Brexit.La situació política catalana ha dificultat trobar una data per dur a terme la presentació, que havia de produir-se al setembre o principis del mes d'octubre , i que tindrà lloc a la seu de la Representació Permanent d'Espanya davant la UE.A més, també està prevista l'assistència de la directora de l'Agència Espanyola del Medicament, Belén Crespo, i de tècnics de l'àmbit farmacèutic espanyol i europeu.Els organitzadors han convidat també a eurodiputats, als ambaixadors de la resta d'estats membre davant la Unió Europea, a representants de les institucions europees i a mitjans de comunicació.La reunió es produeix també un dia després que els Vint-i-set tinguin la primera "discussió política" sobre les 19 ciutats candidates a albergar la EMA i les altres vuit que aspiren a acollir l'Autoritat Bancària Europea (EBA), quan ambdues organitzacions abandonin Londres el març de 2019 a causa del Brexit.La decisió definitiva la prendran els Vint-i-set el 20 de novembre en un consell de ministres d'Assumptes Generals de la UE, però s'espera que els caps d'Estat i de Govern de la UE tractin també l'assumpte en el cim que celebren a la fi d'aquesta setmana a Brussel·les.

