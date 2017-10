​Tallada la Diagonal de Barcelona a causa de la cera de les espelmes de la concentració d'ahir

impressionant embús de cotxes a Balmes, on desviaven els cotxes per Travessera per fer-los baixar per Torrent de l'Olla.



Diu la Urbana que han estat tota la nit treballant traient cera però que, sincerament no saben com traura-la. Però a l'hora de la veritat, a Balmes/Diagonal hi havia dos treballador de neteja que tranquil·lament anaven traient una zona de vianants. Culpaven la cera de la manifestació però no hi havia proactivitat. Molta parsimònia i sense personal de neteja.



A Sevilla, les ceres de les processons les treuen amb vaporettas. Si més no, estan més preparats que aquí. I no vull pensar que aquesta parsimònia és per "escarmentar" els que ahir van sortir de manifestació.