El clatellot públic de Salut a Millo sobre els ferits de l'1-O

.@EnricMillo, per quina via ha demanat a @salutcat el llistat de les persones ateses arran de les càrregues policials de l'1-O? Quan i com? https://t.co/XH8n8oRy9D — Salut (@salutcat) 17 d’octubre de 2017

El departament de Salut ha quantificat en més d'un miler el nombre de ferits per les càrregues policials de l'1-O. Una xifra que el govern espanyol i el PP ha qüestionat reiteradament, ja que consideren que està inflada. Hi ha insistit aquest dimarts el delegat de l'executiu central a Catalunya, Enric Millo, que ha assegurat a Catalunya Ràdio que l'actuació policial de l'1 d'octubre a Catalunya va ser "cent per cent professional i proporcionada".Així mateix, ha assegurat que va demanar la llista dels ferits durant la repressió policial del dia del referèndum, però que el Govern no va lliurar-li. "No he visitat els ferits de l'1-O perquè Salut no m'ha donat la llista. L'he demanat", ha explicat, segons destaca una piulada del programa "El matí de Catalunya Ràdio":Tot i això, el departament de Salut no ha deixat passar aquesta afirmació i, des del seu compte de Twitter institucional, ha citat la piulada de Catalunya Ràdio i Millo i l'ha reptat a aclarir "per quina via ha demanat a Salut el llistat de les persones ateses arran de les càrregues policials de l'1-O". "Quan i com?", ha insistit -i per ara, no té resposta-:

