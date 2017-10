May garanteix a Rajoy que no reconeixerà la independència de Catalunya

20:48 Alcoberro: "Poden passar quatre anys a la presó sense que s'hagi produït el judici. Si algú dubtava, queda clar que el poder judicial del regne d'Espanya no és independent ni imparcial".

20:47 "Estan forts i segurs, tenen el coratge i la moral elevada. Disposats a continuar la lluita des de la presó", assegura Alcoberro.

20:43 El secretariat de l'ANC i la junta d'Òmnium Cultural ja són a l'escenari. Agustí Alcoberro, vicepresident de l'Assemblea, transmet "l'escalf" de Sànchez i Cuixart als manifestants, que criden: "Llibertat, llibertat!".

20:42 VÍDEO «Els Segadors» ressona a la plaça Major de Vic per reclamar la llibertat dels presos polítics https://t.co/Mm8IWwHA1D pic.twitter.com/9zVTuVMWkj — NacióDigital (@naciodigital) 17 d’octubre de 2017

20:37 Demanen al secretariat de l'ANC i la junta d'Òmnium Cultural que pugin a l'escenari organitzat a la confluència entre la Diagonal i el Passeig de Gràcia.

20:40 VÍDEO Milers de persones concentrades a Sabadell per exigir la llibertat de @jordisanchez i @jcuixart https://t.co/YH2XRehakh pic.twitter.com/kIHv6jweY6 — NacióPolítica (@naciopolitica) October 17, 2017

20:30 La presidenta del Parlament, que acumula tres querelles, confia que el govern espanyol "no permetrà cap error més d'aquesta magnitud". Demana que les mobilitzacions siguin "serenes i pacífiques, sense caure en provocacions".



20:21 Carme Forcadell, presidenta del Parlament: "No ens aturarem fins que els Jordis estiguin a casa. No esteu sols".

20:17 "No esteu sols", afegeixen els ciutadans congregats a Barcelona.

20:17 Prop de 5.000 persones demanen llibertat per a @jcuixart i @jordisanchezp des de l'Imperial Tarraco de Tarragona https://t.co/jEdvflu6nD pic.twitter.com/OLdKCE0G0R — NacióPolítica (@naciopolitica) October 17, 2017

20:12 "Llibertat detinguts", criden els manifestants.

20:16 EN DIRECTE La plaça de l'Ajuntament de Ripoll també s'omple en solidaritat amb Jordi Sànchez i Jordi Cuixart https://t.co/qeX9D1RhNR pic.twitter.com/I1bZUK8ZFm — NacióDigital (@naciodigital) 17 d’octubre de 2017

20:09 VÍDEO La plaça Major de Vic també s'il·lumina amb un mar d'espelmes en solidaritat amb Sànchez i Cuixart https://t.co/qeX9D1RhNR pic.twitter.com/91eIA6RVbh — NacióDigital (@naciodigital) 17 d’octubre de 2017

20:05 Els manifestants criden "presos polítics llibertat", i en veure l’helicòpter de la policia espanyola protesten: "Fora les forces d'ocupació".

20:04 Elisenda Alamany, coordinadora de comunicació de Catalunya en Comú: "Sense llibertat no hi ha diàleg. La sobirania de Catalunya no es toca. Ens trobaran totes les forces sobiranistes defensant l'autogovern".

20:03 Marta Rovira, secretària general d'ERC i portaveu parlamentària de Junts pel Sí: "Nosaltres estenem la mà al diàleg, però patim persecució política. Només ens queda un camí: hem de construir la República catalana lliure i digna".

20:02 Unes 1.500 persones a Terrassa quan tot just comença la concentració. Cassolada intensa i moltes espelmes https://t.co/6ow5QyIjQX pic.twitter.com/1Ar6fU1Qdr — NacióPolítica (@naciopolitica) October 17, 2017

20:02 La coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, titlla de "vergonya" l'empresonament de Cuixart i Sànchez i aposta per seguir oferint diàleg al govern espanyol malgrat reconèixer que ha quedat "tocat".

20:02 A Sabadell, ciutadans van recollint i encenent les seves espelmes. Tot a punt per començar la mobilització https://t.co/EqR7inttM5 pic.twitter.com/W1pZHWG3bv — NacióPolítica (@naciopolitica) October 17, 2017

19:57 VÍDEO Primer suport multitudinari del carrer a la llibertat de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart https://t.co/qeX9D1RhNR pic.twitter.com/K5Qy9gdxJL — NacióDigital (@naciodigital) 17 d’octubre de 2017

19:48 May garanteix a Rajoy que no reconeixerà la independència de Catalunya. La primera ministra britànica truca el president del govern espanyol i li deixa clar que, segons el Regne Unit, el referèndum de l'1-O no va ser legal.

19:32 Concentració a Manresa Foto: Pere Fontanals

Unes 3.000 persones es concentren a Manresa a la manifestació de suport als dirigents sobiranistes Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, empresonats ahir per l'Audiència Nacional.

19:15 Manifestació de suport a Sànchez i Cuixart a Tarragona Foto: Jonathan Oca

Tot a punt perquè comenci la concentració va Tarragona per rebutjar l'empresonament de Cuixart i Sànchez. Milers de persones omplen la Imperial Tarraco.

19:15 L'ANC i Òmnium redoblaran les mobilitzacions per assolir la independència. Les entitats afirmen que l'empresonament de Sànchez i Cuixart no les aturarà i "caldrà fer un pas endavant, seran accions directes on la ciutadania prengui la iniciativa". Informa Roger Tugas.

18:44 CRÒNICA Així van ser les últimes hores de llibertat de Jordi Cuixart; per Joan Serra Carné. El president d'Òmnium va dinar amb l'advocada i els seus col·laboradors en un hotel proper a l'Audiència Nacional en un ambient "distès" abans de comparèixer davant de la jutge. Es va emocionar recordant Muriel Casals i va visionar gags del "Polònia" abans de repassar els missatges que calia transmetre si no era empresonat.

18:39 Comença la roda de premsa amb Marcel Mauri i Agustí Alcoberro, portaveus d'Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana, 24 hores després dels empresonaments dels presidents de les entitats.

18:27 Crida de l'ANC a dur un llaç groc en suport a Sànchez i Cuixart. Les entitats sobiranistes han convocat aquesta tarda a les 20h una concentració a Barcelona.



17:42 "La Bruixa d'Or" diu ara que també se'n va de Catalunya. Xavier Gabriel diu que s'ha vist obligat a fer-ho pel "boicot" d'un sector d'independentistes i les "falsedats" que s'han fet sobre ell.

17:11 L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i els agents econòmics temen els efectes de la incertesa política a mitjà termini. Fan una crida al diàleg i a rebaixar la tensió perquè alguns sectors ja estan patint les conseqüències.

17:11 El Sinn Féin reclama a l'Estat que «accepti urgentment» l'oferta catalana de mediació internacional. El portaveu d'Exteriors del partit expressa la seva "profunda preocupació" per l'empresonament de Sànchez i Cuixart.

17:08 La CUP anuncia que la República es proclamarà «els propers dies»; informa Sara González.

17:01 Convoquen una concentració silenciosa a Reus contra l'empresonament de Cuixart i Sànchez per aquells que no hagin anat Barcelona. Tindrà lloc aquest vespre, a les 20 h., davant de les seus d'Òmnium Baix Camp i de l'ANC Reus.