Moody's adverteix que el 155 «podria augmentar la crisi i afavorir encara més les tensions separatistes»

Moody's ha advertit en un comunicat aquest dimarts que l'aplicació de l'article 155 de la constitució espanyola per suspendre l'autonomia de Catalunya podria "augmentar la crisi" territorial a l'Estat i deixaria "poc clara" la trajectòria de la qualificació creditícia d'Espanya. L'agència recorda també que l'article 155 mai no ha estat utilitzat i que la seva activació "podria afavorir encara més les tensions separatistes". Moody's apunta que l'aplicació de l'article 155 de la Constitució "asseguraria que Catalunya continués sent part d'Espanya a curt termini", però que la seva utilització també augmentaria la "incertesa" sobre la resolució del conflicte català a llarg termini.Igualment, Moody's afirma que "la probabilitat de la secessió catalana continua sent baixa", però que "la ràpida escalada de les tensions, juntament amb l'impàs polític en curs", suggereixen que aquesta probabilitat d'independència "ha augmentat una mica en les últimes setmanes".D'altra banda, Moody's ha considerat "molt probable" que hi hagi eleccions a Catalunya aquest 2017, sigui quin sigui l'escenari. Tanmateix, ha apuntat que la forma en què es convoquin aquests comicis donarà una senyal sobre com hauran evolucionat les "tensions", depenent de si es fa amb una convocatòria de la Generalitat o del govern espanyol a través de l'article 155.L'agència de qualificació recorda que aquest article 155 de la constitució espanyola permet al govern central "prendre totes les mesures necessàries" per obligar una comunitat a complir amb la llei, incloent la suspensió de l'autonomia concedida a Catalunya.La firma assenyala que "l'escalada de la crisi" és negativa per al deute públic de l'Estat, de manera que podria compensar a la baixa les millores que han viscut darrerament l'economia i el sector financer a Espanya. Així mateix, Moody's ha recordat que el govern espanyol es troba en minoria al Congrés i que ja ha hagut d'ajornar la presentació dels pressupostos generals de l'Estat per al 2018.En aquest sentit, tot i mantenir la qualificació d'Espanya en Baa2 (de grau mitjà-baix) estable, adverteix que la independència de Catalunya tindria efectes negatius en aquesta nota. Per la seva banda, Moody's manté la qualificació de Catalunya en Ba3 (grau de no inversió) negatiu i afegeix que el moviment de les seus socials fora de la comunitat i el "malestar polític" poden tenir efectes nocius sobre l'economia catalana.

