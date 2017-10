Un any de presó per al líder ultra que va cridar a agredir el fotoperiodista Jordi Borràs

Pedro Chaparro, de Democracia Nacional, assaltant de Blanquerna, animant a agredir el meu germà @jordiborras>> pic.twitter.com/ZlodBkTHL6 — Enric Borràs Abelló (@enricb) October 12, 2015

Un any de presó per a Pedro Chaparro, vicepresident del partit ultra Democracia Nacional, per la seva crida a agredir el fotoperiodista Jordi Borràs durant una manifestació feixista el 12 d'octubre de 2015 a Montjuïc. El jutjat 26 de Barcelona ha condemnat el líder d'extrema dreta a per fomentar o promoure l'odi contra el fotògraf, segons ha avançat l' Ara . A més, Chaparro ha de pagar una multa de 1.800 euros i té prohibit acostar-se a menys d'un quilòmetre de Borràs. Tampoc pot comunicar-s'hi ni assistir a cap concentració del seu partit i altres entitats ultraespanyoliestes a Catalunya.Chaparro, que també té pendent complir quatre anys de presó per l'atac a la delegació del Govern a Madrid , al centre cultural Blanquerna, va fer una crida a agredir Borràs mentre treballava en la manifestació del 12-O. Chaparro i el cap de seguretat del partit van veure'l i ho van comunicar per megafonia als assistents, assenyalant-lo, insultant-lo i instant a donar-li "un calbot" si se'l trobaven. "Li foteu una bona hòstia i que marxi", va indicar el dirigent de Democracia Nacional. Posteriorment, Borràs ha estat amenaçat amb pintades i tuits.

