La Fiscalia vol ampliar la denúncia contra Trapero a l'1-O

Josep Lluís Trapero arriba a l'Audiència Nacional acompanyat dels comissaris Ferran López i Joan Carles Molinero Foto: Europa Press

La Fiscalia vol ampliar la denúncia davant l'Audiència Nacional espanyola contra el major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero , als fets de l'1 d'octubre, ja que la magistrada de la causa, Carmen Lamela, aquest dilluns només va tenir en compte els fets denunciats inicialment, els ocorreguts durant els escorcolls de la Guàrdia Civil el 20 de setembre a seus del Govern. De fet, per ampliar la denúncia, el ministeri públic vol aprofitar el segon informe de la Guàrdia Civil que ja parla de la suposada passivitat dels Mossos als col·legis electorals.Segons han explicat fonts fiscals a l'ACN, el fet que Lamela hagi deixat en llibertat provisional Trapero, amb mesures cautelars, basant-se només en els fets del 20 de setembre, fa que calgui ampliar la denúncia per sedició als dies posteriors. Això, segons la fiscalia, podria justificar la petició d'ingrés provisional a presó que va fer aquest dilluns i que Lamela va rebutjar.A banda, el ministeri públic podria recórrer la decisió de la magistrada davant la sala penal de l'Audiència per aconseguir l'empresonament del màxim cap de la policia catalana.

