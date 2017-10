D'on venen les espelmes per a la manifestació d'aquest vespre a Barcelona?

Espelmes de Llívia per a la concentracioó d'aquesta nit a Barcelona Foto: Elies Nova



L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural han convocat una sèrie de mobilitzacions per exigir la llibertat dels seus presidents, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, respectivament. A banda de les concentracions fetes aquest matí davant molts Ajuntaments catalans, per avui a la nit hi ha convocada una nova mobilització, en la qual Llívia hi tindrà un paper important.A les vuit del vespre, les entitats han convocat una concentració amb espelmes a Passeig de Gràcia amb Diagonal, a Barcelona, per reclamar la llibertat dels dos presos polítics. En aquesta nova mobilització la població de la Cerdanya hi tindrà una presència més que real: les espelmes que es van fer servir el passat setembre per a encendre l'estelada més gran del món, l'esdeveniment conegut com La Gran Encesa, seran avui al vespre a Barcelona.L'alcalde Llívia, Elies Nova, ha anunciat via Xarxes Socials d'aquesta iniciativa i en aquests moments ja es troben de camí a Barcelona, transportant les espelmes amb el suport de dos camions. Això sí, no hi seran les 81.000 espelmes que es van fer servir al camp de futbol de Llívia, ja que una part es quedaran a Puigcerdà per a suport dels qui no puguin baixar a Barcelona aquesta nit.Segons ha informat l'alcalde les espelmes s'entregaran gratuïtament des dels dos camions que les estan transportant ara mateix. Per informar de la ubicació exacta dels esmentats camions es recomana seguir les actualitzacions que es puguin fer al llarg d'aquesta tarda via Twitter i Facebook al perfil personal de l'alcalde de Llívia. També ha informat que un dels dos vehicles ve logotipat amb el Fotocall de "La Gran encesa", de manera que localitzar-lo i identificar-lo no hauria de ser difícil si se'l busca a prop de la confluència entre el Passeig de Gràcia i la Diagonal.

