El PDECat cita el consell nacional en ple debat sobre la declaració de la independència

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, durant el consell nacional del PDECat del 9 de setembre del 2017 Foto: PDECat

El PDECat ha convocat de forma extraordinària per aquest dimecres a la tarda el seu consell nacional, màxim òrgan entre congressos, en ple debat intern dins del sobiranisme sobre la declaració de la independència. El context és rellevant: Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, presidents de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural, estan empresonats a Soto del Real , i sobre la Generalitat hi pesa un termini que expira dijous vinent que es previ a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.Segons diverses fonts consultades per, l'ordre del dia consta de dos punts: intervenció de la direcció nacional, encapçalada per Marta Pascal, i discurs del president de la Generalitat, Carles Puidgemont.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)