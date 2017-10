Crida de l'ANC a dur un llaç groc en suport a Sànchez i Cuixart

A partir d'ara, tothom també amb un llaç groc en solidaritat amb @jordisanchezp i @jcuixart! #LlibertatJordis pic.twitter.com/18OIOFSBY4 — Assemblea Nacional (@assemblea) October 17, 2017

L'Assemblea Nacional Catalana ha fet una crida aquest dimarts a dur un llaç groc com a gest de suport amb Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, empresonats ahir per l'Audiència Nacional. L'entitat ho ha dit a través de Twitter, hores abans de la manifestació convocada al passeig de Gràcia amb Diagonal, a Barcelona.Ja des de la presó, Sànchez i Cuixart han fet una crida a la calma i la serenitat en les mobilitzacions que hi haurà els pròxims dies. La primera, aquest vespre, però la Taula per la Democràcia ja n'ha convocat una de "massiva" per dissabte vinent a les cinc de la tarda a la capital catalana.

