Un exdiplomàtic britànic situa la independència de Catalunya entre els «interessos» del país

Un exdiplomàtic britànic, Charles Drace-Francis, ha defensat en un article al Financial Times que la independència de Catalunya és un dels "interessos" més importants del Regne Unit. En el text, defensa que una península Ibèrica sense l'hegemonia de Madrid ha estat un "interès permanent" de la Gran Bretanya al llarg de la història.En aquest sentit, es remunta a la revolta dels segadors de 1640 per recordar que aquell moment va ser aprofitat per Portugal per recuperar la independència. I subratlla que si Gibraltar està en mans del Regne Unit va ser gràcies a la guerra de Successió. També destaca que els catalans van oferir refugi a jueus, aviadors i artistes durant la Segona Guerra MundialAmb tot, Drace-Francis veu avantatges en la independència de Catalunya "en un moment on les relacions amb altres nacions europees són tan fràgils".

