L'ANC i Òmnium redoblaran les mobilitzacions per assolir la independència

L'empresonament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart no aturarà la feina de les entitats que presideixen. Així ho han anunciat aquest dimarts el vicepresident de l'ANC, Agustí Alcoberro, i el portaveu d'Òmnium, Marcel Mauri, que han avisat després d'un reunió entre les cúpules de les dues associacions que pensen incrementar la seva tasca i el nombre de mobilitzacions per aconseguir culminar la proclamació de la República catalana.Així, Alcoberro ha asseverat que "la feina continuarà i, si cal, es redoblarà, amb la intenció que el que es va votar en un referèndum sigui realitat". I és que, si l'Audiència Nacional va decidir que Sànchez i Cuixart patissin presó incondicional, és, entre altres qüestions, perquè temia que reincidissin en les seves actuacions, però el vicepresident de l'ANC ha deixat clar que "aquesta reincidència no prové de la figura del president, sinó de seguir amb un objectiu com el de la independència"."Per molt que ens empresonin els presidents, hi haurà qui agafi el relleu", ha insistit, i ha explicat que els advocats dels presidents de les entitats els han vist "forts, convençuts del paper que els ha tocat tenir" i que no se senten culpables, sinó víctimes d'un intent per "aturar de manera molt barroera un moviment cap a la República catalana". Així, Alcoberro ha denunciat que són "hostatges polítics del regne d'Espanya", que pretén "intentar escapçar les entitats i fer por al moviment".Al seu torn, Mauri s'ha mostrat convençut que la ciutadania no caurà en provocacions, ja que s'"ha demostrat en tots els actes que és madura, pacífica i que l'únic que vol és expressar-se amb pau i llibertat" i, per tant, tornaran a fer una "demostració de civisme, de pacifisme, d'actuació no violenta". Com el número dos de l'ANC, el portaveu d'Òmnium ha anunciat una "nova escalada de mobilitzacions, pacífiques", però que "caldrà fer un pas endavant, seran accions directes on la ciutadania prengui la iniciativa".Sànchez i Cuixart es troben en presó preventiva sense fiança com a mesura cautelar dictada per l'Audiència Nacional per un presumpte delicte de sedició. Els dos dirigents han fet una crida a la "serenitat" i la "calma" des de la presó, mentre l'associacionisme ja ha organitzat mobilitzacions per defensar el seu alliberament. Així, aquest dimarts hi ha hagut concentracions arreu del país davant dels llocs de treball, al vespre hi haurà una concentració amb espelmes a l'avinguda Diagonal i ja s'ha anunciat que dissabte es pretén fer una manifestació "massiva" per Barcelona. Més endavant, però, n'hi haurà més.Pel que fa a la gestió del resultat de l'1-O, Alcoberro no ha entrat a valorar les negociacions entre els diversos partits sobre el calendari per fer efectiva la independència, ja que "hi ha un marge per a la política parlamentària" i els dirigents de les entitats buscaran pressionar, però estan "disposats a acceptar diverses opcions mentre arribin a l'objectiu" de la República catalana. Mauri també ha celebrat "que els partits facin la feina a què s'havien compromès".Així mateix, no es mostren preocupats per si, arran de l'aplicació de l'article 155, el govern espanyol preteingui il·legalitzar les dues entitats. Alcoberro creu que "no és viable" i significaria un nou exemple d'una "escalada per convertir Espanya en un estat d'escassa qualitat democràtica".

