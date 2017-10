La resposta dels diputats d'ERC i PDECat al Congrés davant l'empresonament de Sànchez i Cuixart

Pongo esto aquí porque ya los han sacado y no saldrá en la TV. Jamás normalizaremos la indecencia. pic.twitter.com/FUPsBfxn1q — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) October 17, 2017

Avui no serem al Ple del Congrés. Serem a BCN, a Girona, a Lleida i a Tarragona reclamant #LlibertatJordis pic.twitter.com/N3FNzeMliR — Joan Tardà i Coma (@JoanTarda) October 17, 2017

Un clavell a l'escó de Mariano Rajoy Foto: PDECat

Els diputats d'ERC al Congrés han decidit no assistir aquesta tarda a la cambra espanyola com a mostra de condemna a l'empresonament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. Els republicans han deixat als seus escons fotografies dels dirigents sobiranistes i n'han reclamat la llibertat. El diputat d'ERC Gabriel Rufián s'ha fet ressò de l'acció i ha aprofitat per denunciar que "ja han tret les imatges dels escons i no sortirà a la televisió". "Mai no normalitzarem la indecència", ha afirmat.També Joan Tardà ha dit que avui no serien al Congrés. "Serem a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona reclamant la llibertat", ha explicat a través de Twitter.Els diputats del PDECat han decidit assistir al Congrés, però han deixat un clavell a l'escó del president del govern espanyol, Mariano Rajoy:

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)