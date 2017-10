El Grup Barnils busca mecenes per finançar dotze nous reportatges de temes silenciats als mitjans

El Grup de Periodistes Ramon Barnils ha posat en marxa la ja tradicional campanya de microfinançament de l'Anuari Mèdia.cat dels silencis mediàtics , un projecte de periodisme d’investigació que cada any treu a la llum temes que han estat silenciats o bé infrarepresentats als mitjans.Enguany, inclourà dotze reportatges en profunditat, tres dels quals ja s’han fet públic al web de Mèdia.cat . A més, analitzarà de manera visual quins altres temes han estat silenciats, quins han estat tractats de manera esbiaixada o polèmica, i què ha passat amb els grans temes d’actualitat quan han quedat fora dels focus mediàtic.Finalment, com a novetat, l’edició d’enguany incorporarà cinc articles d’anàlisi fets per experts que aborden alguns dels principals reptes actuals del periodisme al nostre país.Es tracta de la setena edició de l’Anuari, un projecte que va començar el 2011 i que des d’aleshores ja ha publicat 81 reportatges d’investigació. La campanya ha superat els 1.000 euros de recaptació en les primeres hores i els promotors confien a assolir, com cada any, l’objectiu marcat.

