Primer suport multitudinari del carrer a la llibertat de Sànchez i Cuixart

Concentració massiva en suport a Jordi Sànchez i Jordi Cuixart Foto: Adrià Costa

El sobiranisme han tornat a omplir el carrer aquest dimarts. I ho ha fet per demanar la posada en llibertat immediata de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, presidents de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural, empresonats des d'ahir per ordre de l'Audiència Nacional espanyola . El tram de la Diagonal de Barcelona que uneix la Plaça de Francesc Macià amb la confluència del Passeig de Gràcia ja s'ha omplert d'espelmes i silenci poc després de les 20h, l'inici de la convocatòria, per reclamar que els "presos polítics" -Sànchez i Cuixart- deixin d'estar a la presó de Soto del Real acusats d'un presumpte delicte de sedició.Està previst que els parlaments es facin prop del monument que hi ha a passeig de Gràcia amb Diagonal. Els principals representants sobiranistes del país hi estan convocats, de manera que hi assistiran dirigents de partit, diputats i membres del Govern. No hi serà Carles Puigdemont, president de la Generalitat, que des de la detenció dels màxims dirigents de l'ANC i Òmnium ha optat per no fer cap intervenció pública més enllà de Twitter. El conseller de la Presidència, Jordi Turull, ha ressaltat en la roda de premsa posterior a la reunió del Govern que busca mantenir un "perfil institucional". Dissabte la ciutadania torna a estar convocada com a senyal de protesta.Alguns dels crits que se sentien a la concentració eren "no esteu sols", "llibertat detinguts" o "presos polítics llibertat" i, en veure l'helicòpter de la policia espanyola, protesten: "Fora les forces d'ocupació". Igualment, a l'inici de la protesta, la coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, ha titllat de "vergonya" l'empresonament de Cuixart i Sànchez i ha apostat per seguir oferint diàleg al govern espanyol malgrat reconèixer que ha quedat "tocat".Al seu torn, Marta Rovira, secretària general d'ERC i portaveu parlamentària de Junts pel Sí, ha deixat clar cap a on i per a què cal dialogar: "Nosaltres estenem la mà al diàleg, però patim persecució política. Només ens queda un camí: hem de construir la República catalana lliure i digna". Igualment, Elisenda Alamany, coordinadora de comunicació de Catalunya en Comú ha estès la mà: "Sense llibertat no hi ha diàleg. La sobirania de Catalunya no es toca. Ens trobaran totes les forces sobiranistes defensant l'autogovern".Altres municipis s'han sumat també a la protesta. Per exemple, unes 5.000 persones han reclamat llibertat des de l'Imperial Tarraco de Tarragona, mentre que unes 3.000 persones s'han concentrat a Manresa. La plaça de l'ajuntament de Ripoll també s'ha omplert, així com la plaça Major de Vic, i a Terrassa ja hi havia 1.500 persones just en l'hora exacta la convocatòria.A les dotze del migdia ja hi ha hagut mobilitzacions davant dels ajuntaments i dels centres de treball. A la Plaça Sant Jaume de Barcelona hi han coincidit Puigdemont i l'alcaldessa Ada Colau, que ha suspès l'activitat institucional de l'Ajuntament durant tot el dia en solidaritat amb els presos. Colau ha llegit una declaració signada per la majoria de grups municipals -no hi figura el PSC, que govern amb ella- en què s'exigia una "separació de poders real" davant de la judicialització del procés empresa per l'Estat.Mentrestant, l'independentisme negocia la millor manera de complir amb el mandat de l'1-O i fer front -simultàniament- a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. Segons Junts pel Sí i la CUP, els dos grups ja estan parlant sobre quina és la via adient per declarar la independència . La proclamació està en suspens des de la setmana passada

