El Sinn Féin reclama a l'Estat que «accepti urgentment» l'oferta catalana de mediació internacional

El Sinn Féin ha reclamat al govern espanyol que "accepti urgentment" l'oferta de la Generalitat per obrir "negociacions amb mediació internacional". En un comunicat, el portaveu d'Afers Exteriors del partit, Seán Crowe, ha expressat la seva "profunda preocupació" per l'empresonament dels presidents de l'ANC i Òmnium Cultural i ha demanat el seu alliberament "immediat". "La resposta de l'Estat espanyol al referèndum català, fins ara, ha estat molt preocupant", ha dit Crowe. Segons ell, cal trobar una "solució pacífica" a través del "diàleg"."L'ANC i Òmnium Cultural són dues de les principals organitzacions de la societat civil independentista a Catalunya i han estat centrals en les grans manifestacions pacífiques a favor del referèndum que s'han fet en els darrers anys", ha assegurat Crowe en el comunicat. "El govern espanyol hauria d'acceptar urgentment l'oferta del govern català per una negociació amb mediació internacional per trobar una solució pacífica a les seves diferències a través del diàleg", ha afegit.

