​Colau i els agents econòmics temen els efectes de la incertesa política a mitjà termini

La reunió de Colau amb agents econòmics i socials. Foto: ACN

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i els agents econòmics i socials de la ciutat s'han conjurat aquest dimarts per combatre l'alarmisme que està generant l'actual situació d'incertesa política. Tots ells volen traslladar un missatge de confiança en la fortalesa de l'economia barcelonina, però alhora els diferents actors han reconegut la seva preocupació pels efectes que pot tenir a mitjà i llarg termini el context de conflicte entre el govern espanyol i el de la Generalitat.De fet, alguns sectors més sensibles ja estan patint les conseqüències, amb una davallada del consum en certes zones, per exemple. En aquest sentit, Colau ha explicat que totes les intervencions que s'han produït han apostat pel diàleg i per rebaixar la tensió, el que implica, ha dit, deixar al marge la via unilateral però també l'aplicació de l'article 155.En una compareixença davant dels mitjans tot just després de reunir-se amb els agents econòmics i socials, Colau ha constatat que el clima d'escalada de tensió que s'ha produït entre el govern de Catalunya i el de l'Estat "ha produït un lògic neguit social però també econòmic", i més quan algunes empreses ja han començat a canviar la seva seu social.L'alcaldessa ha defensat la necessitat de llençar un missatge de confiança en la fortalesa de l'economia de Barcelona, però també ha insistit que tots els actors reclamen una "desescalada de la tensió i una aposta pel diàleg". I és que alguns sectors més sensibles ja estan notant els efectes d'aquesta situació d'incertesa política. Els comerços de determinades zones han notat una baixada del consum. També ha passat amb el turisme. En tot cas, la preocupació general no és tant a curt termini, sinó al mig i llarg termini, és a dir, que aquest context provoqui que certes inversions no es facin.Un missatge comú ha estat la necessitat de combatre l'alarmisme. Colau ha volgut reivindicar algunes dades positives que demostren que la ciutat manté el seu normal funcionament, amb les xifres més altes d'ocupació des del 2009 i amb un rating que no s'està veient afectat per la conjuntura política.L'alcaldessa ha destacat que el consistori està treballant per mantenir aquesta normalitat, presentant els pressupostos, incrementant la inversió, garantint el pagament de proveïdors a 30 dies i llençant grans licitacions en lots com la del túnel de Glòries.L'Ajuntament també treballar amb Barcelona Global per reforçar la reputació i la imatge de la ciutat tenint en compte el context polític actual, reforçarà la presència en fires i salons internacionals per atraure inversions i augmentarà els ajuts a autònoms i emprenedors.Alguns dels sectors que ja noten les conseqüències de la "incertesa" política són la restauració, el sector turístic i el de l'automòbil. Segons el president del Consell de Gremis, Miquel Donnay, els restaurants "estan patint molt", el turisme ha baixat entre un 30 i un 40% i la venda de cotxes a particulars també s'està frenant. Donnay també ha dit que els preocupa que el conflicte "no tingui una data de caducitat" i no s'estigui buscant una "solució".A la sortida de la reunió, el president de Comertia, Joan Carles Calbet, també ha assegurat que constata "un descens de vendes" en el sector del comerç. Tot i que Calbet no atribueix únicament a la situació política, ha demanat que es posi fi a la "inseguretat" i ha exigit "que les dues parts s'asseguin en una taula per intentar buscar una solució a aquest problema".Des d'UGT, Camil Ros ha lamentat que es prenguin decisions "econòmiques que són polítiques" i que afecten l'economia, i ha assegurat que és moment de fer accions que tinguin "el màxim consens possible".D'altra banda, el president de la patronal PIMEC, Josep González, ha apel·lat a la "responsabilitat" perquè no es "paralitzi el país", i ha volgut posar en "valor" els punts forts de Catalunya.

