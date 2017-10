El Senat dissenya un ple extraordinari la setmana vinent per autoritzar el 155

Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, durant la reunió del 17 de juliol del 2017 Foto: ACN

Rajoy, durant la seva compareixença al Senat Foto: ACN

El Senat estudia celebrar un ple extraordinari a finals de la setmana que ve, dijous o divendres, per tal d'aprovar el permís al govern espanyol perquè apliqui l'article 155 de la Constitució a Catalunya. Es tractaria d'una sessió en la qual es compta amb que el mateix president, Mariano Rajoy, expliqui als senadors les mesures que els planteja. Fonts parlamentàries consiltades per Europa Press han explicat aquest dimarts que tot el calendari depèn de què passi el dijous, de la resposta que doni el president de la Generalitat, Carles Puigdemont , al segon requeriment de l'executiu perquè torni a la "legalitat constitucional".Si no rectifica, Rajoy reunirà el consell de ministres per aprovar les mesures que consideri oportunes, reunió que podria tenir lloc dijous, en convocatòria extraordinària, o divendres en l'habitual consell setmanal. En qualsevol cas, el que d'allà surti haurà de ser enviat al president del Senat, Pío García-Escudero, juntament amb els requeriments i les respostes de Puigdemont.El vicepresident primer de la cambra alta, Pedro Sanz, ha assegurat avui que la Mesa està avisada per reunir-se aquest mateix dijous o divendres i amb la documentació que li enviï el govern espanyol, haurà de decidir com es tramita l'assumpte. Es preveu que estigui acabat tot el procés entre dijous i divendres de la setmana que ve, en un ple extraordinari que aprovi definitivament un dictamen.Fonts parlamentàries apunten que la tramitació no serà precipitada, en dos dies, i que es deixarà que entre dimarts i dimecres es desenvolupi el ple ordinari previst al Senat per a la setmana que ve, tot i que insisteixen que tot és possible segons es desenvolupin els esdeveniments i segons la urgència que reclami el govern de Rajoy.Les vies per tramitar al Senat les mesures que plantegi l'executiu són dues, i totes estan obertes, de moment. Serà la mesa del Senat la que prendrà la decisió de triar quan li arribi la sol·licitud del consell de ministres, que anirà acompanyada amb seguretat d'una petició que es tramiti amb urgència.D'acord amb el reglament del Senat, l'aplicació de l'article 155 de la Constitució pot recaure en la comissió general de comunitats autònomes o en una comissió creada a aquest efecte entre diverses, si s'entén que l'assumpte afecta més d'una. Per exemple, es podria que estigués composta pels vocals de l'esmentada comissió general, i també de la comissió constitucional i de la d'Interior, si les mesures afecten aquest terreny.La diferència entre una i altra és que a la comissió general poden acudir representants de totes les autonomies i també el mateix govern espanyol per exposar el seu punt de vista sobre l'assumpte. D'aquesta manera es perllongarien els debats. L'altra comissió seria ordinària: es reuniria una ponència, es debatria després en comissió exclusivament entre els grups parlamentaris i es portaria un dictamen al ple.El que es farà en qualsevol cas, perquè ho ordena el reglament, és requerir de nou a Carles Puigdemont que presenti les al·legacions que vegi oportunes i que fins i tot nomeni un representant que acudeixi al Senat a defensar la seva posició.Tota aquesta primera part del treball en comissió es podria celebrar entre dilluns i dimarts i que la comissió doni un parell de dies de termini a la Generalitat per respondre. Entre el dimarts a la tarda i dimecres, el Senat celebraria el seu ple ordinari i reprendria a continuació el treball en comissió, entre dimecres a la tarda i dijous. Segons aquest calendari, el mateix dijous o divendres tindria lloc el ple en què s'aprovarien definitivament les mesures i al qual podria acudir el president espanyol.Fonts parlamentàries apunten la possibilitat que al llarg d'aquests dies Puigdemont dissolgui el Parlament de Catalunya i convoqui eleccions. Si ho fa el proper dimarts 24, la cita amb les urnes seria el 17 de desembre. Aquesta opció podria fer que l'aplicació del 155 tingués una durada determinada, encara que són dades que decidirà el govern espanyol segons les mesures que plantegi.

