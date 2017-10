La CUP anuncia que la República es proclamarà «els propers dies»

Junts pel Sí i la CUP busquen "la millor data" i "la millor forma" per proclamar la República. Els anticapitalistes asseguren que serà "els propers dies", però ningú vol donar detalls del quan i del com. Asseguren que és una qüestió de seguretat perquè tenen a sobre "la repressió de l'Estat" i exposar el plans seria córrer un risc molt alt. Sigui com sigui, els independentistes han deixat clar que no pensen renunciar al seu objectiu. "Trobaran la República proclamada quan vinguin a buscar-nos", ha dit la diputada de la CUP Mireia Boya.Les converses per aixecar la suspensió de la declaració d'independència s'han accelerat. Si bé aquest dilluns al matí el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, proposava a Mariano Rajoy un termini de dos mesos per negociar, l'empresonament dels presidents de l'ANC i Òmnium, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, canvia l'escenari, invalida els terminis de negociació i activa els pròxims passos del full de ruta independentista."Estem treballant de forma conjunta amb la CUP la concreció parlamentària dels efectes dels resultats vinculants de l'1-O", ha anunciat primer el president de Junts pel Sí, Lluís Corominas, qui ha afegit que els independentistes continuaran "amb pas ferm" el seu camí. També els anticapitalistes han confirmat que estan negociant la "millor data i forma" per fer efectiva la declaració d'independència. Boya ha subratllat que la República "ja no és un desig", sinó que és "una necessitat" per garantir els drets i llibertats fonamentals.Fonts del grup parlamentari asseguren que l'escenari per aixecar la suspensió podria ser el ple del Parlament que previsiblement es convocarà en els pròxims dies. No està clar, però, a hores d'ara que aquest sigui l'entorn en el qual es produeixi la proclamació. Hi ha altres opcions sobre la taula. En tot cas, la junta de portaveus té agendat reunir-se el dilluns de la setmana que ve, quan previsiblement ja es coneixerà l'abast de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució per part del govern espanyol.El diagnòstic que fa Junts pel Sí és que la resposta a les urnes ha estat "la violència d'Estat" i a la d'oferiment de diàleg, els "empresonaments polítics". És per això que, tal i com ha dit la portaveu del grup parlamentari, Marta Rovira, només queda un camí: "Garantir que Catalunya pot esdevenir una república on es garanteixin les llibertats i els drets humans i fonamentals". Amb tot, la dirigent ha puntualitzat que, per seguretat, no desvelaran els detalls de com pensen fer-ho. "No podem ser transparents perquè tenim la repressió de l'Estat a sobre", ha dit Rovira.En aquest mateix sentit, la CUP considera que en aquests moments es donen les condicions per proclamar la República, aplicar la llei de transitorietat i començar el procés constituent.En una roda de premsa conjunta, Corominas, Rovira i Lluís Llach han deixat clar que no es faran enrere en el seu propòsit per "molta repressió i empresonaments" que hi hagin. Amb tot, han denunciat la "persecució política" que està dirigint el govern espanyol en contra de l'independentisme. "Volen imposar la Constitució a cops de porra i empresonar els que no pensen com ells. Són uns covards. Espanya ja té presos polítics, Espanya ja no és una democràcia", ha sentenciat Corominas.Rovira ha enumerat tot el llistat de greuges que ha patit l'independentisme per part del govern espanyol. Des d'"empresonaments" a "escorcolls i detencions" i vulneració "de drets humans i fonamentals" pel simple fet de "pensar" d'una forma determinada. És per això que ha fet una crida a no ser "equidistant" i participar de les mobilitzacions previstes per a aquesta tarda per reclamar la llibertat de Cuixart i Sànchez. "No es pot permetre l'equidistància cap dels demòcrates que viuen en aquest país", ha advertit.Llach, per la seva banda, ha denunciat la "indecència jurídica i política" que suposa l'empresonament de Cuixart i Sànchez i ha assegurat que l'Audiència Nacional és la "successora natural del tribunal d'ordre públic" dels anys 70, una afirmació que també ha fet la CUP. "Ho disfressaran com vulguin, però Espanya entra tenebrosament a la llista de països que necessiten presos polítics per sobreviure", ha etzibat Llach, que ha afegit que la divisió de poders a l'estat espanyol és, a hores d'ara, de "caràcter tercermundista". La resposta ciutadana, ha dit Llach, ha de seguir basant-se en el "pacifisme" però amb "fermesa".

