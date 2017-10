TV3 anuncia canvis a la programació pel «seguiment de l'actualitat»

Edifici de TV3 a Sant Joan Despí Foto: Europa Press

L'actualitat no s'atura i TV3 ha decidit fer canvis a la seva programació habitual per poder explicar als seus espectadors tot allò que passa. És per això que la programació evolucionarà d'acord amb l'interès informatiu. aquesta setmana el programa informatiu "Els matins", amb Lídia Heredia, allarga l’emissió fins al migdia amb el seguiment de l’actualitat en directe. A continuació, s’emetrà el "TN comarques", amb Núria Solé, i el "TN migdia", amb Carles Prats i Raquel Sans, que durant aquests dies presenta una edició més extensa de l’habitual.Per aquest motiu, el magazín matinal "A tota pantalla", amb Núria Roca, i el programa "Cuines", amb Marc Ribas, no s’emetran fins que la programació torni a ser l'habitual. De la mateixa manera, en el cas que l’actualitat ho requereixi, com ha passat els últims dies, hi haurà emissió conjunta de rodes informatives per TV3 i el 3/24, i edicions especials del programa informatiu nocturn "Més 324", amb Xavier Graset, a TV3.

