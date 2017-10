Així van ser les últimes hores de llibertat de Jordi Cuixart

Jordi Cuixart i Jordi Sànchez arriben a l'Audiència Nacional espanyola Foto: ACN

Al AVE tornant de Madrid sense en Jordi Sánchez en el día mes trist i injust de la meva vida profesional!! Keep calm — Jordi Pina (@JordiPina1) 17 de octubre de 2017

A les 6.25 hores del matí va pujar a l'AVE que el va conduir de Barcelona a Madrid. Poc després de les 23.00 hores de la nit, ja dins d'una furgoneta de la Guàrdia Civil, va entrar al recinte de la presó de Soto del Real, unes imatges emeses en directe pel 3/24 . Jordi Cuixart va viure 17 hores de vertigen, una jornada que sempre més recordarà. El president d'Òmnium, empresonat amb Jordi Sànchez (ANC) per ordre de la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela , passa aquest dimarts el seu primer dia de reclusió obligada. Aquest és el relat de les seves últimes hores de llibertat.Cuixart va sortir a primera hora del matí de Barcelona acompanyat pel seu equip de col·laboradors: el secretari de la junta d'Òmnium i ara president en funcions, Jordi Bosch; el cap de gabinet, Jordi Gabarró; i integrants de l'equip de premsa, Roger Rofín i Gemma Balsera. A Madrid els esperava l'advocada Marina Roig, acompanyada d'un col·laborador de la defensa, que havia fet nit a la capital espanyola. El viatge en tren va ser relaxat. Cuixart va atendre la trucada de Catalunya Ràdio -prèviament pactada-, va valorar amb el seu equip la proposta de dos mesos de diàleg formulada per Carles Puigdemont a Mariano Rajooy -ajustada al "termini raonable" que demanava Òmnium- i va repassar els termes de la compareixença a l'Audiència Nacional.El tren va arribar puntual a Madrid. Cuixart es va desplaçar a l'hotel on havia fet nit Roig i, forma immediata, es va traslladar a les dependències judicials. L'ordre de declaració fixava que el primer torn era per a la intendent dels Mossos d'Esquadra Teresa Laplana, segudia del major de la policia catalana, Josep Lluís Trapero. Sànchez i Cuixart havien de comparèixer a la tarda. "Estava tranquil. De tant en tant, ens anava enviant missatges als companys que érem fora", exposa un dels col·laboradors. Eren missatge per indicar el ritme i to de les declaracions dels representants dels Mossos, però també per advertir de continguts que Òmnium havia de transmetre a les xarxes socials. "Sempre està a sobre de tot", puntualitzen al seu equip.El recés fixat a primera hora de la tarda va concedir un respir a l'equip d'Òmnium. Cuixart, Bosch, els col·laboradors de l'entitat i l'equip de defensa van tornar a l'hotel de Roig per dinar. L'hotel estava situat a uns deu minuts de distància de l'Audiència Nacional. El dirigent sobiranista i la seva advocada encara no havien menjar res. Va ser un àpat distès. Roig va rememorar un gag del programa Polònia de TV3 i el van reproduir al mòbil amb Cuixart. "Reien tots dos. Va ser una manera de relaxar l'ambient", recorden els col·laboradors.El dinar també va servir per repassar els missatges que Cuixart havia de transmetre als mitjans de comunicació reunits davant de l'Audiència Nacional si no era empresonat. "Havíem de tancar què calia dir en el cas que es fixés una fiança o en el cas que ens deixessin en llibertat", raonen a l'equip d'Òmnium. "Totes les opcions estaven previstes, però l'empresonament no era la primera ni la segona opció", afegeixen les mateixes fonts. En qualsevol cas, Cuixart havia deixat enregistrat un vídeo -en el qual demanava serenor a la ciutadania i encoratjava el poble català a persistir en les mobilitzacions- en cas que la jutge decretés presó incondicional , com així va ser.Cuixart va arribar just de temps a l'Audiència Nacional. Passaven tres minuts de les cinc de la tarda. "Ens vam haver d'acomiadar amb presses i no ens vam poder ni abraçar", recorda un col·laborador. "Durant tot el dia el vaig veure tranquil, però després de dinar el xip havia anat canviant", afegeix. El rostre era més seriós. Uns minuts abans, el president d'Òmnium s'havia emocionat recordant la figura de Muriel Casals, precedessora en el càrrec.Cuixart es va abstenir de respondre les preguntes formulades en seu judicial. Així ho tenia previst. La Fiscalia va demanar presó incondicional per al president d'Òmnium, com havia fet amb Josep Lluís Trapero i Jordi Sànchez. La jutge, a diferència del que va decretar en relació al major dels Mossos , va atendre la petició del ministeri públic. Cuixart, com el president de l'ANC, passaria la nit a la presó. L'esperava una furgoneta de la Guàrdia Civil per traslladar-lo al centre penitenciari. Jordi Bosch, secretari de la junta d'Òmnium i mà dreta del president de l'entitat, va ser l'encarregat de comunicar l'empresonament a la dona de Cuixart. Una trucada difícil, la més difícil d'una jornada intensa.Els presidents de les entitats del sobiranisme civil van viure hores tristes a Madrid. Ho sintetiza bé el tuit publicat aquest dimarts per Jordi Pina, advocat del president de l'ANC. Pina, lletrat reputat i experimentat, les ha vist de tots colors en la seva carrera però no recorda un dia tan "trist" i "injust" en la seva vida professional.El procés, amb Sànchez i Cuixart, entra en un nou estadi. El carrer es torna a omplir aquest dimarts a la tarda, escenes que es reproduiran aquest cap de setmana.

